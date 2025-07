ETV Bharat / state

ମାଆ ହେବ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଅତିଥି - SIMILIPAL TIGRESS ZEENAT PREGNANT

Tigress Zeenat ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 4, 2025 at 10:04 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 11:40 AM IST 2 Min Read

Similipal Tigress Zeenat Pregnant ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେ' ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କଳା ମହାବଳ T-12 ସହ ସହବାସ କରିଛି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ଯଦି ଜୀନତ୍ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସେ ମାଆ ହେବ । କାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର 105 ଭିତରେ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ବାଘୁଣୀ । ଜୀନତ 2ରୁ 4ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରେ । ଏନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମହାବଳ T-12 ଜୀନତର ସହବାସ : ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯମୁନାଗଡ଼ରୁ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛିଥିଲା ଏହି ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପରେ ମହାବଳ T-31 ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍ । ହେଲେ ଜୀନତ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଗତ ମେ' ମାସରେ ଯମୁନାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀନତ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା କଳା ମହାବଳ T-12 । ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ । T-12 ମହାବଳ ସହ ସହବାସ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ ମନେ କରିଥିଲା ଜୀନତ୍ ।



ନଭେମ୍ବରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆସିଥିଲା ଜୀନତ୍: ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧେରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିଥିଲା ୩ ବର୍ଷୀୟା ତରୁଣୀ ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ୍ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାନ୍ଦ୍ୱାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଲେଇଥିଲା । ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଜୀନତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିମିଳିପାଳ ଆଣିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ଜୀନତକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫ୍ଟ ଏନକ୍ଲୋଜର, ତାପରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯିବା ପରେ ମେ' ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲା । ଜୀନତ୍‌ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି । ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କାମ ରହିଛି ।



ଜଙ୍ଗଲର ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି:

୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ବହୁତ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଯେଭଳି କି 'ଆମ ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଜନା' । ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଜୀନତ ଓ ଯମୁନା ବାଘୁଣୀକୁ ୨୮ ଶହ କଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଧିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୪ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତଥାପି ସମସ୍ତ ବାଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ରଙ୍ଗର ବାଘ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । Tigress Zeenat (ETV Bharat Odisha) ୨୪ ଘଣ୍ଟା କରାଯାଉଛି ମନିଟରିଂ: ମରାଠୀ ବାଘୁଣୀ ହରିଣ, ସମ୍ବର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ଶିକାର କରୁଛି । ଟ୍ରାକିଂ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ୮ ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବାଘୁଣୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି । VHF ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଆଧାରିତ GPS ସ୍ଥାନରୁ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବଦଳିବ ମରାଠା ବାଘୁଣୀର ଠିକଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିବ ଜୀନତ ? ଶିମିଳିପାଳ ଫେରିଲା ଜୀନତ, ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜର ଏବେ ନୂଆ ଠିକଣା

ଜୀନତର ଗତିବିଧି: ୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଘଟି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାହାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଏବଂ NH18 ପାର ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।

୭ ଡ଼ିସେମ୍ବର ରୁ ୧୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଜାମସେଦପୁର ସର୍କଲ ଏବଂ ସିଂହଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମସେଦପୁର ଡିଭିଜନର ଚାକୁଲିଆ ରେଞ୍ଜରେ ସଂଲଗ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାଘଟି ପ୍ରାୟ ୨୧ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା ।

୨୦ ଡ଼ିସେମ୍ବରରୁ ୨୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଜୀନତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଲଗାତାର ଝାରଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଙ୍କୁରା ଡିଭିଜନର ଗୋପାଳପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ୨୯ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ବାଘଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

କଲିକତାର ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବାଘୁଣୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତକୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ବାଘୁଣୀକୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ହେକ୍ଟର ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

