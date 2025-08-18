ଝାରସୁଗୁଡା: ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ । ଲଇକେରା ବ୍ଲକର କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଭୁକୁଲାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜୁଡ଼ିହି, କରଲାଖମନ୍, ଜାମ୍ମାଲ ଆଦି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବାଘ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରାର ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଗ୍ରାମର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବାଘ ପଦଚିଦ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୁକୁଲାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜୁଡ଼ିହି, କରଲାଖମନ୍ , ଜାମ୍ମାଲ ଆଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ କେହି ବାଘକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି । ବାଘ ଭୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ।
ବନ ବିଭାଗ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ବାଘକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ବାଘର ଉପସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ ଭାବେ ଜଣା ପଡ଼ି ନ ଥିବା ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ମନୁ ଭଟ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବାଘଟି ବୁଲୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ବାଗଡିହିର ବନରାଇ-ବି ଫରେଷ୍ଟ ଯାହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବାମରା ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନଜର ଆସିଛି । ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦ଜଣିଆ ଏକ ସ୍ବାଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା