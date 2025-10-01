ମହାଷ୍ଟମୀରେ ବଡ ଅଘଟଣ; ବାହୁଦା ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : October 1, 2025 at 2:46 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଘଟିଗଲା ବଡ ଅଘଟଣ । ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଜଣେ ଗୁରୁତର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କେ.ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିପୀଠ ରତନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗଦଳା ବାହୁଦା ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳେଇ ଦେଇଛି । ଶାରଦୀୟ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ।
ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି-
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ କଳିଙ୍ଗଦଳା ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଉଷା ବେହେରା, ଝିଅ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଅନୁସାୟା ବେହେରା, ସାତବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ସୋନାଲି ଓ ତିନି ବର୍ଷୀୟ ନାତି ଆଦିତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରତନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପୁଜା ଦେଖି ସାରି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବାହୁଦା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଗଣ୍ଡରେ ପଡିଯାଇ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ପାଟି କରିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନେ ନଦୀ ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏଭଳି ମୋଟ ୪ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୧୦୮ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଡଗୋବିନ୍ଦପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାରମାନଙ୍କୁ ଚିକିଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଁ ଉଷା ବେହେରା, ଝିଅ ଅନୁସାୟା ବେହେରା ଓ ନାତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥବା ବେଳେ ନାତୁଣୀ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହୋ ହାଲା ଓ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେ.ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତିନୋଟି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲର ଏଫ୍.ଏମ୍.ଟି ବିଭାଗରେ ମୃତକଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର