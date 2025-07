ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଛତିଶଗଡର 3 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ - HARDCORE MAOISTS SURRENDER

Three Hardcore Maoists From Chhattisgarh Surrender In Odisha Amid Intensified Crackdown ( @spkandhamal )