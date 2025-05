ETV Bharat / state

ଖଣି ଚୋରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରମବାଣୀ ' ଦୁର୍ନୀତି ଚେର ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ସମୂଳେ ଉତ୍ପୋଳନ ହେବ ' - ODISHA MINING SCAM

Those Are Involved in Mining Corruption Everyone Will Be Brought Under Investigation Says Minister Bibhuti Bhusan Jena ( Etv BharatETV Bharat Odisha )