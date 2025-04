ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ବରର ବାରହାବସା ଗାଁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପେଟ ବୁଝେ କାଇ ଭଜା ଓ ନଦୀ ପାଣି - VILLAGE DO NOT GET FACILITY

ବାରହାବସା ଗାଁ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : April 18, 2025 at 7:04 PM IST 3 Min Read

Balasore tribal village do not get basic facility ବାଲେଶ୍ବର: ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର । ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ । କବାଟ ଖୋଲିଲେ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା । ତା ଉପରେ ପୁଣି ଝାଟିମାଟିର ଘର । କେଉଁଠି ବି ଗୋଟିଏ ପକ୍‌କା ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ । ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କିଛି ସୋଲାର ଲାଇଟ ଲାଗିଛି । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି କି କାଲି ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ସେମାନେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଶୁଖିଲା କାଠ, ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତା । ବିକାଶ ଠାରୁ ଏଭଳି ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ବାରହାବସା ଗାଁ । ବାଲେଶ୍ବରର ବାରହାବସା ଗାଁ (ETV Bharat) ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଘାରିଥାଏ। ତଥାପି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ରହି ଏମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଗଲେଣି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ପାହାଡ ତଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷିବା କଥା । ତେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଂଚିଥିଲୁ ବାରହାବସା ଗ୍ରାମରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ସହ ବୃଦ୍ଧା ଚାନ୍ଦ ସିଂ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ଏଠିକି ବାଟ ନାହିଁ ଆସିବାକୁ, ବର୍ଷାଦିନରେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ। ଗାଡି ଘୋଡ଼ା କଣ ଆସିବ, ସାଇକେଲ ତ ଯାଇ ପାରୁନି। ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବ କହିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଠ ବିକ୍ରି କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ନଳକୂପ ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ନଈକୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ।" ବାରହାବସାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା Balasore Barhabasa Village