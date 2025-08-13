ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Professor Sashikala Beura Lotus research ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ । ପଦ୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପୁରାଣ ଓ କାବ୍ୟ କବିତା ରହିଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପଦ୍ମଫୁଲର ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଭାରତ । ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ସହ ରହିଛି ପଦ୍ମଫୁଲର ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ୍ମ ସହ ରହିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ । ବର୍ଷକରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ହିଁ ପହୁଡ଼ ଯାଆନ୍ତି । ଗୋଲାପୀ ଓ ଧଳାରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ପଦ୍ମ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ । ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ପଦ୍ମ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ତାହା ଜଣା ପଡିନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୯ ପ୍ରଜାତିର ପଦ୍ମ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟାନବିତ ତଥା ପ୍ରଫେସର ଶଶୀକଳା ବେଉରା ଓ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ପ୍ରଫେସର ଶଶୀକଳା କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ୨୦୨୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ କହିଥିଲି । କିନ୍ତୁ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଅବିନାଶ ପିଏଚଡି କରିବାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସ୍ବପ୍ନରେ ଡେଣା ଲାଗିଥିଲା । ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଲାଗି ରାଜି ହୋଇ କାମରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗି ପଡିଲା । ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଆମେ ୧୯ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଜି ପାଇଛୁ। ସମସ୍ତ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଓଏଲ୍- ୧୦ ନାମକ ପଦ୍ମଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଫୁଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି’’ ।
- ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ପଦ୍ମର ନାମକରଣ
ପଦ୍ମଫୁଲ ସଂପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗବେଷଣା ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କହିଲେ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ, ହଳଦିଆ, ଲାଲ ଓ ନୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ନୀଳପତ୍ରକୁ ଅନେକ କଇଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ 'ପଦ୍ମାବତାର କୁହାଯାଏ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୯ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସମସ୍ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । କେତେକ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତୋଟି ଫୁଲର ନାମ ମନପସନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେପରିକି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉ ଭଳି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମକରଣ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ମ ଫୁଲର କରାଯାଇଛି ।
- ଶଶୀକଳାଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା
ପିଲାଦିନରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରତି ଶଶୀକଳାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଖୁସିରେ ସେ ଆତ୍ମ ବିଭୋର ହୋଇପଡୁଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜିରେ ପିଏଚ୍ଡି କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶଶୀକଳା ବେଉରା ପଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ । ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସେଠାରୁ ପଦ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ତାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗବେଷଣା । ପ୍ରଥମରୁ ଏନେଇ ଅନେକ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ପରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଥିବା ଓୟୁଏଟିର ଟିସ କଲ୍ଚର୍ ସେଣ୍ଟରରେ ୩ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳି ସେଠାରେ ପଦ୍ମ ଲଗାଇଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୮ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ଆଣି ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ହେଲେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଅଭାବରୁ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ । ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ମଧ୍ୟ ନେଲେ । ଏହାପରେ ଯାଇ ଶଶୀକଳାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । ପିଏଚ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅବିନାଶ ଓୟୁଏଟିରେ ଶଶିକଳାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ପଦ୍ମ ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ । ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ମ ଗବେଷଣା ।
ପ୍ରଫେସର ଶଶୀକଳା କୁହନ୍ତି ‘‘ପଦ୍ମ ଏକ ଲାଭବାନ ଫସଲ । ଗଭୀର ପାଣିରେ ପଦ୍ମ କି କଇଁ ଫୁଟେନି । ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପଙ୍କୁଆ ମାଟି ଓ ପାଣିର ପିଏଚ ସ୍ତର ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । ପଦ୍ମ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର ଆଉ ଭଲ ଲାଭବାନ କରାଯାଇପାରିବ’’ ।
- ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ପଦ୍ମ ଗବେଷଣା
ପଦ୍ମ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗବେଷଣାର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା । ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୯ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ମିଳିଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଶଶୀକଳା। ଏଭଳି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଦୁହେଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଶଶୀକଳାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି ଯେ, “୨୦୧୦ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓୟୁଏଟିରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଶେଷ କରିଥିଲି ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଶଶିକଳା ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମୁଁ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଚାଲିଗଲି । ଏହା ପରେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଅଫିସର ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେଲି। ହେଲେ ପିଏଚଡି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ୨୦୨୦ରେ ପିଏଚ୍ଡି କରିବାକୁ ଓୟୁଏଟିରେ ଆଡ୍ମିସନ୍ ନେଲି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋତେ ଶଶୀକଳା ମ୍ୟାତାମ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପଦ୍ମ ଉପରେ କାମ କଲି । ୪ ବର୍ଷରେ ଗବେଷଣା ସାରିବା ସହଜ ନଥିଲା । ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଓ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ’’।
- ପଦ୍ମ ଚାଷରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ
ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଅଟେ । କେବଳ ଶୀତଦିନକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବର୍ଷକ ଯାକ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥାଏ । ଚାଷୀ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଓୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ସହ ପଦ୍ମରେ ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ । ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପଦ୍ମ ଚାଷ କରିବେ ତେବେ ସେ ପାଖାପାଖି ୪୦୦୦ ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସାରର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଚାଷୀ ମାନେ ଏଥିରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବେ । ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ । କେବଳ ଫୁଲରୁ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ ଏହାର ପାଖୁଡା ଡେମ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ । ଫୁଲ ପାଖୁଡା ଓ ମଞ୍ଜିରୁ ମଧ୍ୟ ଖିରି କରାଯାଇପାରିବ ।
ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମର ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଫୁଲ ନୁହେଁ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ ବି ବିକ୍ରି କରିହେବ । ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି OUATରେ କୋଡିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହା ସହ ପଦ୍ମର ନାଡ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ପଦ୍ମ ନାଡ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ପଠାଇ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଚାଷୀ । ଏହାର ମଞ୍ଜିରୁ ବି ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମାଖନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ଦାମ ବଜାରରେ 300 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଯଦି ସରକାର ପଦ୍ମ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭାବେ ପଦ୍ମ ନିହାତି ଉଭା ହୋଇପାରିବ ।
