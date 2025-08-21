ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଆସନ୍ତା 31ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ପେସିଆଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା

ETV Bharat / state

Published : August 21, 2025 at 11:19 PM IST

କଟକ: ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ଏ ନେଇ ବୋର୍ଡ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପରବର୍ତୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆଗାମୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି।

ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଓ ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ନିର୍ବାଚନର ଇଭିଏମ ପଠାଯିବା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇ ଜିଲ୍ଲାଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଥିଲେ। କେବଳ ମାଓ ପ୍ରବଣ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରର ଅଭାବ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା।

ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୁମିକା ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯିବ। ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପଠାଯିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟି ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କେହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଇଭିଏମ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଇଭିଏମ ଭଳି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ଓ ସିସିଟିଭିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡିକ ରହିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

