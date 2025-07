ETV Bharat / state

ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବିଜେ କଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ଶେଷ ହେଲା ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା - PURI JAGANNATH RATHA YATRA 2025

Published : July 9, 2025

Niladri Bije 2025 ପୁରୀ: ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ତଥା ରଥଯାତ୍ରା । ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡିଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ନିଳାଦ୍ରୀବିଜେରେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ନୀତି । ରଥରୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକାଦଶୀରେ ସୁନାବେଶ, ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଅଧରପଣା ଓ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ତେବେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସି ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବିଜେ କଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha) ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଫେରିଲେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ: ଗହଳ, ଚହଳରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ତା'ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳି ଥିଲେ ଅଭିମାନିନୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ (ETV Bharat Odisha) ରସଗୋଲା ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଋଷିଥିଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ସାଥିରେ ନେଇନଥିବାରୁ ରାଗିଛନ୍ତି ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ । ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଣିମାଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳି ଥିଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।ଏହାପରେ ରସଗୋଲା ଓ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚନିକା ହୋଇଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ କେବଳ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବାରୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ।

