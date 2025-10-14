ରାଜ୍ୟରେ ତୁଟିବ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ସମସ୍ୟା; ଏସଓପି ଆଣିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ

ETV Bharat / state

ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 2:30 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ତୁଟିବ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ସମସ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଏସଓପି ଜାରି କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବ୍ ପ୍ଲଟ୍ ବା ପାର୍ଟ ପ୍ଲାଟକୁ ନେଇ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଏ ରୁଲସରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଶୋଧନ-୨୦୨୫ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନକରାଇ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରିବା ତଥା ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଏସଓପି ଜାରି କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ।

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଜମି କିଣାବିକା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ହେଲେ ଜମି କିଣାବିକା ବେଳେ ସହରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ନଜର ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନଜରରେ ରଖି କିଛି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏସଓପି ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି ଏସଓପି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣାବିକା ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣାବିକା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। କେବଳ ଜଳାଶୟ କିସମ ଜମିକୁ ଏକାଥରେ ବିକ୍ରି କରିହେବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଆସୁଥିବା ଅଂଚଳରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଘୋଷଣାନାମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷ ଜମି କେବଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ଘରବାଡି କିସମ ଜମିରେ କୌଣସି ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ କାରବାର ନ କରିବାକୁ ଡିକ୍ଳାରେସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୫୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ବିକିଲେ କୌଣସି ଲେ- ଆଉଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ କିଣାବିକାରେ ଥିବା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଏହି ଏସଓପି ଜରିଆରେ ଦୂର ହେବ।"

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାର୍ଟ କରି ବା ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି କଲେ ଏହାର କିସମ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବନାହିଁ। ଚାଷ ଜମିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଏହାର କିସମକୁ ଆଉ ଘରବାଡ଼ିରେ ବଦଳାଇ ହେବନାହିଁ। ଏଥିରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଚାଷ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ବିକ୍ରେତା ବା ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀ ଓ କ୍ରେତା ବା ଗ୍ରହୀତା ଦଲିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେବଳ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣାନାମା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲେ-ଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର ପଡ଼ିବନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳ, ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେ-ଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନାହିଁ। ଜମି ମାଲିକ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଜମିକୁ ଯେତେ ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏହା ଏସଓପିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ କିସମକୁ ଭାଗ କରିହେବନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ଲଟକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି କରିହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଓଟିପି ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ପ୍ଲଟର ଭାଗ କରିବା ଉପରେ ଓଡିଏ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ବା ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସବ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରି ବିକ୍ରି କରିହେବନାହିଁ।

୨୦୨୫ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଓଡିଏ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ବିଲିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଶୋଧିତ ରୁଲ୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଇମ୍ପୁଭମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ସଂଶୋଧିତ ରୁଲ୍ସରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ କୋହଳ ହୋଇଛି, ତାହା ଜାରି ରହିବ। କୌଣସି ପରିବାର ଭିତରେ ଜାଗା ବଣ୍ଟା ସମୟରେ ବା ପର୍ଟି ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ ବା ଲେ- ଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ଲଟରୁ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି କରିହେବ। ମୂଳ ପ୍ଲଟ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉନା କାହିଁକି, ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ୫୦୦ ବର୍ଗମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ପରେ ଏହି ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବନାହିଁ। ଏନେଇ ଉଭୟ ବିକ୍ରେତା ଓ କ୍ରେତା ଘୋଷଣାନାମା ଦେବେ।


ସେହିଭଳି ମୂଳ ପ୍ଲଟରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଜମି ଭାଗ କରି ବିକିଲା ପରେ ଆଉ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ କରି ବିକି ପାରିବେନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ୫୦୦ ବର୍ଗମିଟରରୁ କମ ଜମି କିଣିଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଏହାକୁ ସାନି ଭାଗ କରିପାରିବେ। ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରିକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ରହିଥିବା ମ୍ୟାପ୍ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଜମିର ସୀମା ଓ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ଦେଉଥିବା ଘୋଷଣାନାମା ସେଲ୍ ଡିଡରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହାର ଏକ ନକଲ ମଧ୍ଯ ରଖାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ବାଟ; ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରା ହେଲା ସହଜ ଓ ସରଳ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

