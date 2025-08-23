ETV Bharat / state

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର କଷ୍ଟ: ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବଳି ଗଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଦୁଃଖ - THE PAIN OF BLIND FAITH

ମୃତଦେହ ଦୁଇ ଦିନ ପଡ଼ିରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ-'ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ'ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର କଷ୍ଟ: ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବଳି ଗଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଦୁଃଖ
ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର କଷ୍ଟ: ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବଳି ଗଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଦୁଃଖ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 23, 2025 at 8:22 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ, ମାନବିକତା ସେଠାରେ ମରିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ପୁଅର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ବାପା ମା ଯେତିକି ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କେହି ନଛୁଇଁବା ଓ ମଶାଣି ନ ନେବା ଭଳି ଘଟଣା ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିନ ଦେଉଳବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ।

ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର

ଦେଉଳବାଡ଼ ଗାଁର ରାଜୁ ବେଶ୍ରାଙ୍କ ପରିବାର। ଡାହାଣି ସନ୍ଦେହରେ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ବରୂପ ରାଜୁଙ୍କ ପୁଅ ମଦନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କେହି ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୁଙ୍କ ୨୬ ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମଦନଙ୍କର ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁରେ ମ୍ରିୟମାଣ ପରିବାର ପାଖକୁ ତ କେହି ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲେନି ଓଲଟି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ସହଯୋଗ କଲେନାହିଁ।

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର କଷ୍ଟ: ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବଳି ଗଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଦୁଃଖ (ETV BHARAT ODISHA)

ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ 'ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ'ର ସଦସ୍ୟ

ଘର ଭିତରେ ସେମିତି ମୃତଦେହ ଦୁଇ ଦିନ ପଡ଼ିରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ-'ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ'ର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୃତ ମଦନଙ୍କ ମର ଶରୀର ନିଜେ କାନ୍ଧେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଶାନ୍ତିଆ ମଶାଣିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ।


ମୃତ ମଦନଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମଦନ ବେଶ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ, ଡାହାଣି ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଗାଁ ଲୋକ ଆସୁ ବି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖବର ପାଇ ସରପଞ୍ଚ, ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ।"

ପୁଅ ହରାଇଥିବା ମା ଚମ୍ପା ବେଶ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ମୃତଦେହ କେହି କାନ୍ଧ ନ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ପକାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ମନର ବେଦନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପୁଅର ପାରାଲିସିସି ହୋଇଥିଲା, ହାତଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା ମୁହଁ ବୁଲିଗଲା, କଥା କହି ପାରିଲାନି। ତା ପରେ ତାକୁ ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇଲି, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଫେରିକି ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାହାଣି କହିକି ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଅପମାନ କରିକି ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

