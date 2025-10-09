ବଦଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିଭାଷା, ସବୁଜିମାରେ ହସିବ ରାଜଧାନୀ
ସବୁଜିମାରେ ହସିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ବାୟୁ । miyawaaki ବନୀକରଣ ସହରକୁ କରିବ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ।
Published : October 9, 2025 at 11:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଦଳିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଚେହେରା । ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଜ ପଣତ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ରାଜଧାନୀର ଏଭଳି ରୂପରେଖ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ 2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ 3 ଟି ପାହାଚ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର NCAP ( national clean Air Programme) ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ସବୁଜିମାମୟ କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ । ଏଥିପାଇଁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 42 କୋଟିର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏହି ଅନୁଦାନରେ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ ରଖିବା ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଏହି ଅର୍ଥ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ତାର ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ମିିଳିଥିବା 42 କୋଟି କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ? ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ-
- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 10 ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି 10 ହଜାରରୁ ଅଧିଲ ମିୟାୱାକି ବନୀକରଣ କରାଯିବ । ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନୀକରଣ କରାଯିବ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର କରାଯିବ।
- ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଯଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରର ର଼୍ୟାଙ୍କ ଵୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
- ମେକାନିକାଲ ସୁଇପିଂ ମେସିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଫଳରେ ଧୂଳିକଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତିନିଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଝାଡୁ ମେସିନ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଛଅକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
- ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳିକଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ idco ସହାୟତାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ।
- 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାନବାହନଗୁଡିକୁ enforce କରାଯାଇ ଏହାର ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମେଇବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ସହାୟତା ନିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ NCAP କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ଯାନବାହନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
NCAP କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ରାଜଧାନୀକୁ ମିଳିବ ୪୨ କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ-୨୦୨୫ରେ ତିନିରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ତାର ସ୍ଥାନ ୭ରୁ ୪କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoEFCC) ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NCAP) ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
BMCର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ଯାହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ସାନିଟେସନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଏନ ଗଣେଶ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ' ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସହର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୁଣାତ୍ମକ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ 2025ର ଉତ୍ସାହ ଜନକ ଫଳାଫଳ ଜାତୀୟ କ୍ଲିନ ଏୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ 42 କୋଟି ଟଂକା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି । ଏହି ଅର୍ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ଖାସ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ସହରକୁ ସବୁଜିମାମୟ କରିବ ତଥା ପ୍ରଦୁଷଣ ମୁକ୍ତ ସହର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।'
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ଅଧିକାରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହନ୍ତି, 'National clean air programme ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ସେହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ଭଲ ଭାବେ ହୋଇ ପାରିବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି ନେଇଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ଭେକ୍ଷଣରେ ଭଲ ପଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ।'
miyawaaki ବନୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପରିବେଶବିଦ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, 1999ର ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡିଶା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ଲକ୍ଷାଧିକ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରୁ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା,ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାରଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 132 ଟି ସହରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୋଳ, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡା ଆଦି 7 ଟି ସହରରେ air quality index ବା ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ 300ରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା । ଶିଳ୍ପ ,ଯାନବାହନ, ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହାର ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀକୁ ସବୁଜିମାମୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ miyawaaki ବନୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି miyawaaki ବନୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବ । ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୁଷଣ କମିବ, ପରିବେଶର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ miyawaaki ବନୀକରଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ।
କ'ଣ ଏହି ମିୟାୱାକି ବନୀକରଣ
ମିୟାୱାକି ବନୀକରଣ ଏକ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଘଞ୍ଚ , ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଦେଶୀୟ ପ୍ରଜାତି ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାପାନୀ ଉଦ୍ଭିଦବିଜ୍ଞାନୀ ଆକିରା ମିୟାୱାକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ, ଏହି କୌଶଳ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ମିଆୱାକି ଜଙ୍ଗଲ ପାରମ୍ପରିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷଣ କରି ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୃର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାଏ । ଏଥି ସହିତ ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । ଯାହାବି ହେଉ ଠିକଣା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ର ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧିକ ସୁଦୁରପ୍ରସାରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
