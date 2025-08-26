ETV Bharat / state

‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରୀ, ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ସୁଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - LUNCH OF AAMA SASANA

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଶାସନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାରଦର୍ଶିତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା ଆଣିବ।

‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)
Published : August 26, 2025 at 11:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗରିକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଜନା, ସର୍ବୋପରି ସରକାରୀ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ବିନା କୌଣସି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ, ପରାମର୍ଶ ସୁଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ ‘ଆମ ଶାସନ’ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ।

‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)

‘ଆମ ଶାସନ’ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ । ଏହା ଜରିଆରେ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଚାଟବଟ୍ amashasana.odisha.gov.in, ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ ଚାଟବଟ୍ +91-7400221903, ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14471 ଜରିଆରେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ ଜରିଆରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଶାସନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାରଦର୍ଶିତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା ଆଣିବ। ଆମ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କମ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ନିଜକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ହେବ”। ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଆମ ସରକାର ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଭାବ କମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜନଧନ, ଆଧାର ଓ ମୋବାଇଲର ଉପଯୋଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଗଲେ, ଲୋକେ ପୂରା ଟଙ୍କାଟିଏ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ବାଟମାରଣା ହେଉନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ନିଜକୁ ‘ବସ୍’ ବୋଲି ନଭାବି ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ।

‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ସରକାର ୩୨ଟି ବିଭାଗର ୪୨୮ଟି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮ଟି ବିଭାଗର ୧୩ଟି ସେବା ପାଇଁ ଫିଡବ୍ୟାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଗୁଡିକ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ ଯୋଜନା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ବିଭାଗର ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଓ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଇନ୍ ଓ ଆଉଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେବା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର FIR, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ ଓ ପିଟିସନ।

‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)


କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ ଓ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ମୁଙ୍ଗେ ଧାରୁଆ, ଜଗତସିଂହପୁରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଫକୀର ଦାସ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋସ୍ନାରାଣୀ ଦେହୁରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋବନ୍ଦନା ହିତାଧିକାରୀ ଗୀରିଶ କୁମାର ସିଂହଦେଓ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।

‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
‘ଆମ ଶାସନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଏହି ଫିଡବ୍ୟାକ ମେକାନିଜମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୁଶାସନ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମ ଶାସନ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ରୋକର୍ଡ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ. ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓକାକ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡଃ ପ୍ରଦୀପ ରାଉତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ଯେପରିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜନଶୁନୱାଇ-ସମାଧାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଲେ ସରକାର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ପନ୍ଦନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିଦି କେ ବୋଲୋ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜନସ୍ପନ୍ଦନା, ଆସାମରେ ସ୍ବେତ ସେତୁ ନାମରେ ଏହି କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚିତ।

ରାଜ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲର ନାମ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଜନଶୁନୱାଇ-ସମାଧାନ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଆପଲେ ସରକାର
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସ୍ପନ୍ଦନା(Public Grievance Redressal System)
ଓଡ଼ିଶାଆମ ଶାସନ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଦିଦି କେ ବୋଲୋ
କର୍ଣ୍ଣାଟକଜନସ୍ପନ୍ଦନା-iPGRS
ଆସାମସ୍ବେତ ସେତୁ

