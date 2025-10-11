୨୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ‘ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ’ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଲାସ
ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ପୋଷ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ: ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ
କଟକ: ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ପୋଷ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ.କେ. ସାହୁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସି.ଆର. ଦାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ, ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୬ ରାତିରେ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନଛରା ଗ୍ରାମରେ ଯଦୁ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପିତେଇ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଇପିସିର ୩୦୨ ଏବଂ ୨୦୧ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଫୌଜଦାରୀ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ।
ନିଃସନ୍ତାନ ମୃତ ଦମ୍ପତି ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା।
ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, "ଚିତଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା" ରାତିରେ ପ୍ରସାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଲତା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କଳହକୁ ଦାୟୀ କରି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରି ପୋଲିସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ।
୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇ ନଥିଲା, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତିଗତ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସୂଚା ଯାଇଥିଲା।
ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ମାମଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି, ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, "ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ କରୁନାହିଁ।" ଏଥିସହ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପ୍ରମାଣିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଧ ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ବିଚାରପତିମାନେ ପ୍ରମାଣର ଆଇନଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ "ଅନୁମାନ ଏବଂ ଆକଳନ" ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବା ହେତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, "ଅପରାଧ ଯେତେ ଜଟିଳ ହେବ, ପ୍ରମାଣ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ।" ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ "ନୈତିକ ଦୋଷ ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣକୁ ବଦଳାଇପାରିବ ନାହିଁ।"
ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ, ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଏବଂ ଜାମିନଦାର ବଣ୍ଡକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ, ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ "ଶସ୍ୟରୁ ଅଗାଡ଼ି" ପୃଥକ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କରିଥିଲା। (EOM)
