Impact: ଇଟିଭି ଭାରତ-ଇନାଡୁରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗଛ ମଣିଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂତନ ବାସଗୃହ

ଗଛର ମଣିଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା । ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କୁ ନୂତନ ଘର ପ୍ରଦାନ ।
Published : October 12, 2025 at 9:52 PM IST
ଯାଜପୁର: 'ଇଟିଭି ଭାରତ'-'ଇନାଡୁ'ର ପ୍ରଭାବ । ଯାଜପୁର ଗଛ ମଣିଷ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କୁ କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ନୂତନ ଘର । ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଗୁଣ୍ଠିରାମଙ୍କ ନିଶା । 40 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଛ ମଣିଷ ଗୁଣ୍ଠିରାମ । ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସାଜୁଥିଲା ବାଧା । ପରିବାର ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ନଥିଲା ଘରଟିଏ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଇଟିଭି ଭାରତ-ଇନାଡୁ ଖବର କାଗଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ 'ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ' ପକ୍ଷରୁ ଗଛର ମଣିଷ ଗୁଣ୍ଠିରାମଙ୍କୁ ନବ ନିର୍ମିତ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
40 ବର୍ଷ ଧରି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି:
ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥିଲେ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା । ଏଥିପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ l ଏହାପରେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର ଉଆଁସାହିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନା । ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା l ଗୁଣ୍ଠିରାମ କେବଳ ନିଜ ଗାଁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଶିମିଳିଆ, ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁର, ଜହାଂପୁର, ଛତିଶଦେବିଲ ଓ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି l
ଗଛ ଲଗା ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି:
ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନା ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ l ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଓ ତିନୋଟି ଝିଅ l ତାଙ୍କ ଗଛ ଲଗା ନିଶା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼େ l ରହିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ନଥିଲା l ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ତ ଦୂର କଥା ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖା ଦିଏ l ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତେକ ଦିନ ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଅନ୍ତି l ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି l
ଅଭାବ ଆଗରେ ହାରିନି ନିଶା:
ଏହି ଅଭାବ ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦିନ କାଟୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗେଇବା ନିଶା ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କର କମି ନଥିଲା l ପ୍ରତେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପରେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି l ଘରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ବି ଆସୁ ପଛେ ସେ କେବେବି ଗଛ ଲଗେଇବା ବନ୍ଦ କରି ନାହାଁନ୍ତି l
ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା:
ଏହି ଖବର ପାଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା l ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ଲଗେଇବା ଉପରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ l ଏହି ଖବର ପାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ ମଣିଷଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ରକ୍ଷା କରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆଜି ଗୁଣ୍ଠି ରାମଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘରର ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି l ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି l ସେପଟେ ନୂତନ ଘର ପାଇ ଗୁଣ୍ଟିରାମ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ଇଟିଭି ଭାରତ ଓ ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ-ଇନାଡୁରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ:
ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଇଟିଭି ଭାରତ-ଇନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଛ ମଣିଷ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଉଦା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବହୁତ ଜଲଦି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା ।"
ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ:
ଗଛ ମଣିଷ ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏହି କାମ କରିଆସୁଛି । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ସଉଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କହିଥିଲେ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ । ପାଲ ପକାଇ ପରିବାରକୁ ଚଳିବା ଖୁବ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ଏବେ ଘରଟିଏ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆମକୁ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।"
ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲୁ:
ଗଛ ମଣିଷଙ୍କ ଝିଅ ମମତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲୁ । ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ । 350 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଣିଲେ ଏହାକୁ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ପାଠପଢା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ । ପାଲ ପକାଇ ରହୁଥିଲୁ । ଖରା ବର୍ଷାରେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା ।"
ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ:
ଗୁଣ୍ଠିରାମ ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ । ସ୍ବାମୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଘରଟିଏ କରିପାରିନଥିଲେ । ଆମକୁ ରଘୁ ଆରିକାପୁଡ଼ି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଘରଟିଏ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।"
