ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆମେ ପାପ କରିଛୁ; ପିଏମଜିରେ ବିନା ଦରମାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ
ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିନିଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିନିଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ। ଆଲୋଚନାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଓ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ରହିବେ। ଏନେଇ ଟିକେ ସମୟ ଓ ତର୍ଜମାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ
ଓଷ୍ଟା ଓ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ବୟ ସମିତି ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 5 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଦାବି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଖିବଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 4ଟି ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ବସିବ। ଏପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଜିଟିଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 194 ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ, ଅବସର ବୟସ 60ରୁ 62କୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବ ସରକାରରୁ ଏଯାବତ ଅନେକ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛୁ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ।
ପିଏମଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ବିନା ଦରମାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମେତ ସ୍କୁଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳାପ୍ରଦ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା।
"ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆମର ପାପ ହୋଇଛି"
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ମାତ୍ର ଚାକିରୀ ଶିକ୍ଷକତା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଚାକିରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କଥା ଆସିଯାଏ ତେବେ ବିନା ଦରମାରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ। ଏପରିକି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଟି୍ୟୁସନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଲାଜ ଲାଗିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ହାତ ପାତୁଛୁ:-
ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ ବହନ କରୁଛୁ। ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କରିବୁ କଣ। ଏଭଳି ମାଗିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଯେପରିକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଡ୍ରେସ ଯୋଗାଇବା ହେଉ ମାଗଣାରେ ଜୋତା ସାଇକେଲ ସମେତ ମାଗଣା ଖାଇବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯାହା ଫାଳରେ ଅନେକ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆମେ ପାପ କରିଛୁୂ:-
ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆମର ପାପ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକ ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଓ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାକିରୀ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛୁ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେନି କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏ କି ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବେ, ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ, ପୋଷାକ ବହି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର? ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ:-
ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ୧୯୪ଟି ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଖାପାଖି ୨୫ ଶହରୁ ୩ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ୫ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଓଷ୍ଟାର ଆବାହାକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅନୁଦାନଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ୨୦୦୪ ମସିହା ପରଠାରୁ ଆଦ୍ୟାବଧି ଅବସର ନେଇଥିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପେନସନ୍ ଓ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା, ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ, ନୂତନ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାତିଲ କରି ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା, ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୩ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୬ଟି ନେସନାଲ୍ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଗ୍ରେଡପେ ରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତି ଦୂରୀକରଣ, ଅବସର ବୟସସୀମା ୬୦ରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଥା- ଶିକ୍ଷାପୋକରଣ, ପୋଷାକ ଓ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍:-
ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି ତାହା ନିୟମିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୪୫ ହଜାର ୨୯୨ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୩୧୯ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୩୯ ହଜାର ୩୬୬ ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୪୪,୪୩୩ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବା ସହିତ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ।
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନରହିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ:-
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଲାୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବେ ଅବହେଳା ନହେବ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନରହିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ୯ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ବିଷୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ରହିଛି। ତେବେ ବିଭାଗ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କାରାଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ।
