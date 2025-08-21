ETV Bharat / state

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 5:42 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅଦରକାରୀ ବୋତଲକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ । ନଚେତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ହିସାବରେ ଦୁଇ ଚାରି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାଉ । କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଏବେ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲରେ ଗଣେଷ, ଜଗନ୍ନାଥ । କେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧ ତ ପୁଣି କେତେକ ବୋତଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ । ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଯାହା ଦିନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୋଲାଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମକାର୍ଯ୍ୟ । କେବଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଘରର କାନ୍ଥରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ କରାମତି । ଆଜିକାଲିର ୱାଲପେଣ୍ଟିଂ ଯୁଗରେ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାବେଳେ ନିଜ ହାତର ଯାଦୁଗରୀ ଦେଖାନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ତପସ୍ବିନୀ ସେନାପତି ।

ତପସ୍ବିନୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ବୋତଲକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ । ତାକୁ ଆମେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଥାତ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ସଜ୍ଜାଇ ପାରୁଛେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି। କୋରୋନା ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୋତଲରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପେଣ୍ଟିଂ ବୋତଲ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଏହି ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପାଖ ପଡିଶା ଓ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ମୁଁ କେବେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ’’ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗୋପର ବାସିନ୍ଦା ତପସ୍ବିନୀ ସେନାପତି । ଏମବିଏ ପାଠ ଶେଷ ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରୀ କରିଥିଲେ । କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯମଜ ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସମୟ ଟିକେ ପାଇଲେ ହାତରେ ତୁଳୀ ଧରି ବସିପଡନ୍ତି ତପସ୍ବିନୀ । ବୋତଲ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉକି ଘରର କାନ୍ଥ ସବୁଠି ଦେଖବାକୁ ମିଳେ ତପସ୍ବିନୀଙ୍କ କମାଲ । ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ କାଚ ବୋତଲରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପେଣ୍ଟିଂ । ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ବୋତଲ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ସାଜ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପେଣ୍ଟରରୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି କ୍ଲେ ଆର୍ଟ ଡିଜାଇନର।

  • କ୍ଲେ ଆର୍ଟରେ ତପସ୍ବିନୀଙ୍କ କରାମତି

ପିଲାବେଳୁ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା। ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିବ ସେଠାରେ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ସେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକଣିରେ ବିବାହ କରିଥିବା ତପସ୍ବିନୀ ବାପଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗୋପରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୁଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହି ଚାକିରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦୁଇଟି କୁନି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଗୋପରେ ରୁହନ୍ତି। ଦିନସାରା କର୍ମଜଞ୍ଜାଳରୁ ଟିକେ ବିରାମ ପାଇଲେ ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତପସ୍ବିନୀ । ଟିକିଏ ଫୁରୁସତ ମିଳିଲେ ସେ ବୋତଲ, କାର୍ଡ ବୋର୍ଡ, ରଙ୍ଗ ତୁଳୀ ଓ ରଙ୍ଗ ଧରି ବସିଯାନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ।

ଏମଡିଏଫ ବୋର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କରନ୍ତି ତପସ୍ବିନୀ । ଠାକୁର, ମୟୂର, ଫୁଲ ଅବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ (Scenery)ସେଥିରେ ଆଙ୍କି ନିଜ ହସ୍ତକଳାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରୁ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣି ଆଣନ୍ତି ତପସ୍ବିନୀ । କଳାକୃତି ପାଇଁ ସେ ମୋଲଡେଟ କ୍ଲେ, ଷ୍ଟୋନ ବେସଡ଼ କଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଦିନ ସମୟ ମିଳେ ସେଦିନ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବୋତଲ ଉପରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି । ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୋଲଡିଟ କ୍ରାଫ୍ଟଟ ଶିଖିବା ପରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଯେକୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ବୋତଲ,କଫି ମଗ କି ଫିଉଜ ବଲବର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ହସ୍ତକଳା କରିଛନ୍ତି ।

ତପସ୍ୱିନୀ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଗୃହିଣୀ। MBA କରି ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରୀ କରିଥିଲି। ଏବେ ଚାକିରୀ ଛାଡି ଦେଇ ଘରେ ଅଛି। ଆର୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ରୁଚି । ମୋର ଜମଜ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଏହି ହସ୍ତକଳା କରିଥାଏ। ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁସବୁ ହସ୍ତକଳା କରିଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି । ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହିସବୁ କ୍ଲେ ଡିଜାଇନ ଆର୍ଟକୁ କିଣିନିଅନ୍ତି। ଏବେ ପିଲା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ’’ ।

  • ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି 200 ବୋତଲ

ଦିନକୁ ଦିନ ବଜାରରେ ବୋତଲ କ୍ରାଫ୍ଟର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ୨୦୦ ବଟଲ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଉଚିତ ଦାମରେ ଅଫଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ବିନୀ । ଏହି ବୋତଲ ଓ ଫଟୋ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ।

ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଲ୍ୟାଣୀ ସେନାପତି କୁହନ୍ତି,‘‘ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ,କାଚ ବୋତଲ,ଫିଉଜ ବଲବକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ କ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ବସିଯାଉ। କେଉଁ ବୋତଲରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କେଉଁ କାମରେ ଷ୍ଟୋନ ବା ଚୁମୁକି କାମ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ମିଶି କରିଥାଉ। ଏହି କାମକୁ ନେଇ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ନିଶ୍ଚେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ । ଆଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ ’’ ।

