ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ; ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ, ଏକ ଶାନ୍ତସ୍ନିଗ୍ଧ ଚେହେରା, ସାଧାସିଧା ପୋଷାକ ଭିତରୁ ଉତୁରି ଆସୁଛି ଦାମ୍ଭିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଝଲକ । କାନ୍ଧର ବ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବେକର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ।

Swarnalata Sahu climate champion from Ganjam
Swarnalata Sahu climate champion from Ganjam (Etv Bharat)
Published : September 12, 2025 at 5:31 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 5:43 PM IST

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-କସ୍ତୁରୀ ରାୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶାନ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚେହେରା, ଏକଦମ୍ ସାଧାସିଧା ପୋଷାକ । ତା ଭିତରୁ ଉତୁରି ଆସୁଛି ଏକ ଦାମ୍ଭିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଝଲକ । କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିବା ବ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ବେକରେ ଝୁଲୁଥିବା ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ । ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏଇ ଦୂରାନ୍ତ ଗାଁରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଏକ ଝଡରେ ପରିଣତ ହେବକୁ ଯାଉଛି ।

40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ ଅଣିଥିଲା । ହରିୟାଣାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ । ହେଲେ କୋଭିଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଖାଲି ଆନ୍ଧକାର । କଣ କରିବେ, ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଗାଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବ୍ରଜେଶପେଣ୍ଠା ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ସୋପାନ । ଏଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ସେ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଗାଁ ମାଟିର, ଏଠିକା ଚାଷୀଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶକ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସାଜିଥିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ । ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କସ୍ତୁରୀ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ ଏବଂ ସାନ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଠିକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପରି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ଉପରେ ।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ( SRI ଯାହାର ଅର୍ଥ ସଘନ ପଦ୍ଧିିତିରେ ଧାନ ଚାଷ )ପଦ୍ଧିିତିରେ ଧାନ ଚାଷ । ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦ୍ଧତିରେ କମ ବିହନ, କମ ପାଣି ଏବଂ କମ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ତାର କୌଶଳ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

Swarnalata Sahu Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields
Swarnalata Sahu Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଦେଲା 25 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫସଲ

ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କହିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜମିରେ ରୁଆ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଳି ଓ ଧାଡି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ । ଜମିର ମାଟି ଓଦା ରହିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ ଅଧିକ ଅମଳ ହୁଏନି ବରଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଧାନ ଗଛର ମୂଳ ଭଲ ବଢିଥାଏ, ରାସାୟନିକ ସାର କମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କହନ୍ତି, ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ । ମାଟିରେ କମ ପାଣି ରହୁଥିବାରୁ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ କମ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା କି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସବୁଜିମାମୟ ରଖେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦନଠାରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 25 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫସଲ ମିଳିଥାଏ ।

Nayani Pradhan
Nayani Pradhan (ETV Bharat)

ସଂଘର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା

148 ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 756 । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ଫୋକସରେ ଥିଲେ ଏହି ଚାଷୀ । ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଚାଷୀ । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ଖୁବ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତ କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ 20 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ ।

ଏହି ନିଆରା ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ଲାଗି ସେ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ । ମହିଳାମାନେ ତ ରନ୍ଧା ଏବଂ ଚାଷକାମର ବାହନା ଦେଖାଇ ବିଲକୁଲ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିର ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହୋଇ 20 ଜଣ ଚାଷୀ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଧାନର ଅମଳ ଦେଖି ଚାଷୀ ଯେତିକି ଖୁସି, ଚାଷୀଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ।

Training programme in progress
Training programme in progress (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କହନ୍ତି, 25x25 ସେମି ଦୂରତାରେ ତଳି ରୋଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଦୁଇଟି ଧାଡି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ୱିଡର ସହଜରେ ଚାଲିଥାଏ । ଫଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ଉପୁଡି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ସାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ECRICC ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ବ୍ରଜେଶପେଣ୍ଠାରେ । ବ୍ରଜେଶପେଣ୍ଠା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାଣ୍ଡିଆପାଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର । ବିବାହ ପରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଣ୍ଡିଆପାଲିରେ ଦୁଇ ଝିଅ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କହନ୍ତି, ‘ ଯେତେବେଳେ ହରିଆଣାରୁ ଫେରିଲି, ଜାଣି ନଥିଲି କ'ଣ କରିବି । ଯଦିଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଟ ମିଳୁ ଥିଲା । ଯେହେତୁ ମୋର କୃଷି ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତେଣୁ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । "

Training programme in progress
Training programme in progress (ETV Bharat)

ଏହା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା NGO Lipica ସହଯୋଗରେ ECRICC (Enhancing Climate Resilience of India's Coastal Communities) ପ୍ରକଳ୍ପର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ECRICC ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ମାନ୍ୟତା । ଏହି ମାନ୍ୟତା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ECRICC ସହ ଗ୍ରୀନ କ୍ଲାଇମେଟ ଫଣ୍ଡ, ଭାରତ ସରାକରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ,ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଜାତିସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (UNDP) କୋଲାବରେସନରେ ଏହି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ସହ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାଲ 304 ଜଣ କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ମାଟି କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଭଳି ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ।

Swarnalata Sahu, Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields
Swarnalata Sahu, Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields (ETV Bharat)


ଉତ୍ତମ ବିହନ, ସାର, ନିମ ତେଲ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ

ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଏକ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା । କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ନିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଗାଁର 153 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ECRICC ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି । ଉତ୍ତମ ମାନର ବିହନ, ସାର ଯେମିତି ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ , ନିମ ତେଲ କୀଟନାଶକ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସହାୟତା NGO ଏବଂ କ୍ସାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚୟନିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର କୃଷି ପଦ୍ଧତି, ଜମି, ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିର ଲାଭ ଏବଂ କାମ କରିବାର କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ, କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହ ପରେ , କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ମାନେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି କମ ପାଣି, କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ସାମୁଦାୟିକ ବୈଠକ, କୃଷକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ।

Swarnalata Sahu, Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields Swarnalata Sahu, Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields
Swarnalata Sahu, Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields (ETV Bharat)

ଯିଏ ଥରେ ଆପଣେଇଛି ସେ ପଛକୁ ଫେରିନି

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା 31 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଚାଷୀ ନୟନୀ ପ୍ରଧାନ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ନୟନୀ କୁହନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ । ଏହି କ୍ଲାଇମେଟ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଆମେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନୁ ।" ଆମକୁ ଦେଖି ଏବେ ଗାଁର 22 ଜଣ ଚାଷୀ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କୁହନ୍ତି । ‘କମ୍ ବିହନରେ ଅଧିକ ଧାନ ହେଉଛି । ଧାନର ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ଖାଲି ରହୁନାହିଁ, ଏଥିରେ କମ୍ ପାଣି, କମ୍ ଶ୍ରମ ଲାଗେ ।’ ଅନ୍ୟଜଣେ 60 ବର୍ଷର ଚାଷୀ ହୀରା ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି, ‘ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ ଗଛ ବେଶୀ ବଡ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଅଧିକ କେଣ୍ଡା ରହୁଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉନି । ଫଳରେ ଫସଲ ବେଶି ନଷ୍ଟ ହେଉନି ।’

SRI method of paddy cultivation
SRI method of paddy cultivation (ETV Bharat)

ଉପକୂଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଓଡ଼ିଶାରେ ECRICC ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ତଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସଶକ୍ତ କରିବା । ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ, ମାଟି କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ, ଅଳଙ୍କାରିକ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।

Hira Pradhan (centre)
Hira Pradhan (centre) (ETV Bharat)

ECRICCର ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୋଇ କୁହନ୍ତି, ‘ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି - ଚିଲିକା ଏବଂ ବାହୁଦା । ଉଭୟ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏ ବ୍ଲକ ରହିଛି । ବାହୁଦାରେ 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଚିଲିକାରେ 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 190ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କିଛି ଏନଜିଓ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ସାଇମେଟ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଥମେ 30 ଜଣ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3000 ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।’

ECRICC ଲକ୍ଷକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ

Swarnalata Sahu Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields
Swarnalata Sahu Who Taught Odisha's Women Farmers How Climate Action Begins From Paddy Fields (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (WL) ତଥା ଓଡ଼ିଶା ECRICCର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଚାମ୍ପିଅନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ। ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଘନ ଚାଷ ବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷୟିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଉଛି ECRICC ପ୍ରକଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବାସ୍ତବତା।”

ଯାହା ବି ହେଉ, ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ । ଘରକାମ ସାରି ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ପୃହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ପୁର୍ତ୍ତିକୁ ବଢାଇ ଦିଏ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନର ଶେଷ ନାହିଁ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ-ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଥିବେ ଏହି କ୍ଲାଇମେଟ ଚମ୍ପିଆନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/ ଭୁବନେଶ୍ୱର

