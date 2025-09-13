ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2025; ଅନୁଗୋଳ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଅନୁଗୋଳ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : September 13, 2025 at 3:49 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଅନୁଗୋଳ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ଯାଦବ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆଧାରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ଯାଦବ ଅନୁଗୋଳ ପୌରପାଳିକାକୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନଗରପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
'କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିଛୁ':
ଅନୁଗୋଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅକ୍ଷୟ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ-୨୦୨୫ରେ ଶୂନରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ବାୟୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକରା ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ଏକ ଶିଳ୍ପବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା । ଏଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ଅନୁଗୋଳକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:
ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁଗୋଳ ପୌରପାଳିକା ମୋଟ ୨୦୦ରୁ ୧୯୧ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପରିମଳ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ଗାଡି, ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସହର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଡମ୍ଫ ପଏଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଦିନ ସମୟରେ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ଭାରୀଯାନକୁ ଛଡାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା (vehicular emissions) ଜନିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିଛି । ସହରର ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ପେଭର ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କିଛି ମାତ୍ରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରାଯାଇପାରୁଛି ।"
'ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି':
ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖରାଦିନେ ସହର ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଝାଡୁ ସହିତ ମେକାନିକାଲ ସୁଇପିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଧୂଳିକଣା (PM 10 ବା particulate matter)କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ମେକାନିକାଲ ସୁଇପିଂ ଅଧ୍ବକାଂଶରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା । ପୌରପାଳିକାରେ ନାଇଟ୍ ସୁଇପିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସହର ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୌରପାଳିକା ହାତକୁ ନେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଆ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଧୋବା ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଲୋକେ କିଭଳି ସହରକୁ ସଫା ରଖୁ, ଇ-ୱେଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଶୁଖୁଲା ଓ ଓଦା ଅଳିଆ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେବେ, ସେପ୍ଟେନେଇ ଡାକ ବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏବେ MRC କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଅଧ୍ବକ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି ପଲିଥିନ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ସହ ମାଟି ଓ କାଚ ଗିଲାସରେ ଚା ଦେବାକୁ ନିୟମ କରାଗଲା । ପୌରପାଳିକାର ଏହି ସବୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ଆଧାରରେ ଅନୁଗୋଳକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ସମସ୍ତ ପୌର ପାରିଷଦ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ବହୁଳ ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣି ଦେଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ