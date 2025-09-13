ETV Bharat / state

ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2025; ଅନୁଗୋଳ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଅନୁଗୋଳ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ।

NATIONAL CLEAN AIR CITY AWARDS 2025
NATIONAL CLEAN AIR CITY AWARDS 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଅନୁଗୋଳ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ଯାଦବ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

preventing air pollution
preventing air pollution (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆଧାରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ଯାଦବ ଅନୁଗୋଳ ପୌରପାଳିକାକୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନଗରପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

preventing air pollution
preventing air pollution (ETV Bharat Odisha)

'କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିଛୁ':

ଅନୁଗୋଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅକ୍ଷୟ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ-୨୦୨୫ରେ ଶୂନରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ବାୟୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକରା ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ଏକ ଶିଳ୍ପବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା । ଏଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"

ଅନୁଗୋଳକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:

ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁଗୋଳ ପୌରପାଳିକା ମୋଟ ୨୦୦ରୁ ୧୯୧ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପରିମଳ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ଗାଡି, ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସହର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥ‌ିବା ଡମ୍ଫ ପଏଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଦିନ ସମୟରେ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ଭାରୀଯାନକୁ ଛଡାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା (vehicular emissions) ଜନିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିଛି । ସହରର ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ପେଭର ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କିଛି ମାତ୍ରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରାଯାଇପାରୁଛି ।"

preventing air pollution
preventing air pollution (ETV Bharat Odisha)

'ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି':

ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖରାଦିନେ ସହର ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଝାଡୁ ସହିତ ମେକାନିକାଲ ସୁଇପିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଧୂଳିକଣା (PM 10 ବା particulate matter)କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ମେକାନିକାଲ ସୁଇପିଂ ଅଧ୍ବକାଂଶରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା । ପୌରପାଳିକାରେ ନାଇଟ୍‌ ସୁଇପିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସହର ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୌରପାଳିକା ହାତକୁ ନେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଆ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଧୋବା ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଲୋକେ କିଭଳି ସହରକୁ ସଫା ରଖୁ, ଇ-ୱେଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଶୁଖୁଲା ଓ ଓଦା ଅଳିଆ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେବେ, ସେପ୍ଟେନେଇ ଡାକ ବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

preventing air pollution
preventing air pollution (ETV Bharat Odisha)

ଏବେ MRC କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଅଧ୍ବକ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି ପଲିଥିନ୍‌କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ସହ ମାଟି ଓ କାଚ ଗିଲାସରେ ଚା ଦେବାକୁ ନିୟମ କରାଗଲା । ପୌରପାଳିକାର ଏହି ସବୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ଆଧାରରେ ଅନୁଗୋଳକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ସମସ୍ତ ପୌର ପାରିଷଦ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ବହୁଳ ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣି ଦେଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ETV Bharat Logo

