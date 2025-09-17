ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଜି ଠାରୁ 'ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

Sustha Nari sasakta parivar yojana inagurated by CM Mohan Majhi
Sustha Nari sasakta parivar yojana inagurated by CM Mohan Majhi
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
SUSTHA NAARI SASASKTA PARIVAR Yojana, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 'ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 22 ଟି ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଷ୍ଟଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ପରିବାରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ:
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । କ୍ୟାମ୍ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଔଷଧ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।" ପରିବାରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଶିଶୁ, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିକିଲସେଲ ଓ ଅମେନିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଉଛି । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ମହିଳାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମହିଳାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷଣ:
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଢ଼ କୋଟି ମହିଳା ଓ ଝିଅ ମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ସିକିଲସେଲ, ରକ୍ତ ହୀନତା ଭଳି ରୋଗର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ଔଷଧ ଦେବେ ସରକାର ।

70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା:

ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 22 ଟି ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଷ୍ଟଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 963ଟି ଜାଗାରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । 80ଟି ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, କାଲିଠୁ ‘ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ’


ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 40 ହଜାର ଜେନେରାଲ ହେଲଥ କ୍ୟାମ୍ପ, 5047 ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାସହ 10 ହଜାର ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ, ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନକୁ ନିଜେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଙ୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

