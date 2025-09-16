ETV Bharat / state

ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, କାଲିଠୁ ‘ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ’

୬ ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ ।

Sustha Nari Sasakta Parivar Initiative
Sustha Nari Sasakta Parivar Initiative (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Sustha Nari Sasakta Parivar Initiative, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୬ ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ "ସୁସ୍ଥ ନାରୀ, ସଶକ୍ତ ପରିବାର" ଅଭିଯାନ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହା ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ (National initiatives) ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।


ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଟିବି, ଏନସିଡି, ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ସ୍କ୍ରିନିଂ ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Sustha Nari Sasakta Parivar Initiative (ETV Bharat Odisha)


ଅଭିଯାନର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଏହା ସହିତ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ସହିତ ପୋଷଣ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରାମର୍ଶ, ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା, ତେଲ ଏବଂ ଚିନି ସେବନ ହ୍ରାସ, ମେଦ ବହୁଳତା ରୋକିବା, ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା ଏବଂ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।

Sustha Nari Sasakta Parivar Initiative
Sustha Nari Sasakta Parivar Initiative (ETV Bharat Odisha)

ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା:


ରାଜ୍ୟ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ମୁଖ, ସ୍ତନ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ, ରକ୍ତହୀନତା, ଟିବି, ସିକିଲସେଲ୍ ରୋଗ, ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏନସିଡି ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପିଏଚସି, ୟୁପିଏଚସି, ସିଏଚ୍ସି, ୟୁସିଏଚସି ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଟୀକାକରଣ ହୋଇନଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ରକ୍ତହୀନତାଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ । ଏହା ସହିତ ୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏକାଧିକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ୩୫ ହଜାର ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାଙ୍କର ୬ ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ

Capital Hospital Bhubaneswar
Capital Hospital Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)


କିପରି କରିବେ ପଞ୍ଜିକରଣ ?
ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ(MoHFW)ର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ, ABHA ପରିଚୟପତ୍ର ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟାପକ ସାମୁଦାୟିକ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Capital Hospital Bhubaneswar
Capital Hospital Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ । ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ କଭରେଜ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହା ସୁସ୍ଥ, ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବିକାଶିତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ହେବ । ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ନିଆଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, "ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଟ୍ ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରେ କରାଯିବ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

