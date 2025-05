ETV Bharat / state

ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟି ନେଲେ ମାଓବାଦୀ ! ପଥରଖଣିକୁ ଆସୁଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ - MAOISTS LOOT EXPLOSIVES

Published : May 28, 2025 at 12:51 PM IST

Truck With Explosives Hijacked By Suspected Maoists In Sundargarh ସୁନ୍ଦରଗଡ: ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟି ନେଲେ ମାଓବାଦୀ ! ସୁନ୍ଦରଗଡ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଲେ ମାଓବାଦୀ । ବାଙ୍କୋ ପଥର ଖଣିକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୁଟି ନେଲେ । ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ୪୦ ମାଓବାଦୀ ଆସି ଲୁଟ୍‌ କରିଥିବା ସୂଚନା । ପିଟିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ।

truckload explosives hijacked by suspected maoists in sundargarh ଟ୍ରକ୍‌ରେ ଆସୁଥିବା ୪ ଟନ୍‌ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟି ନେଲେ ମାଓବାଦୀ । ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲା ବେଳେ ଲୁଟ୍‌ ସୂଚନା । ଲୁଟ୍‌ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍‌ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ବାଙ୍କୋରୁ ଗାଡି ଅଟକାଇ ଲୁଟିନେଲେ ।