ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି । ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଖସିବାକୁ କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏପରି ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ବାର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
୨୨ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ ଉଡାଣ ଭରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଇମିଗ୍ରେସନ ଓ ବୋର୍ଡି ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ପାସପୋର୍ଟରେ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ । ଯାଂଚ ବେଳେ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଂଦେହ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏହା ଜଣାଇବା ପରେ ଡ୍ଯୁଟିରେ ଥିବା ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲାଇକା ମହାରଣା ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୧୯୮୫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାସପୋର୍ଟରେ ୧୯୭୧ମସିହା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ।
ଏକାଧିକ ନାଁରେ ଥିଲା ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ
ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପେଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବିନୋଦ ଚୌଧୁରୀ ଓରଫ ବିନୋଦ କୁମାର ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚିଲଓ୍ବା ଗୋରଖପୁର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ସେ ତିନୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ରଖିଥିବା ବେଳେ କେଉଁଥିରେ ନିଜକୁ ବିନୋଦ କୁମାର ତ କେଉଁଥିରେ ବିନୋଦ ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଅନେକ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଅନେକ ଥର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଯାଞ୍ଚବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ ସିଧା ସଳଖ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ଧରା ପଡିଛିନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର274/2025 ମୋମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଧାରା U/s-319(2)/318(4)/336(2)/338/336(3) BNS r.w Sec-12 (a)(b) Passport Act 1967ରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରା ଯାଇଛି ।
ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ଧରା ପଡିଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତି
ସେହିପରି ଗତ ଜୁନ୍ ୨୧ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିରହୁଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ । ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ । ଗତ ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ଦୁବାଇରୁ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଁଚିବା ପରେ ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା
ଦୁବାଇରୁ Flight No. 6E-1488 ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଁଚିବା ପରେ ଇମିଗ୍ରେସନ ଚେକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। U1380251 ଜାଲ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ନିଜକୁ ୟାହା ଖାନ ଏବଂ ଘର କଟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଦେହ ହେବାରୁ ବ୍ୟାଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ବେଳେସେ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ ଜଣେ ଆଫଗାନାସ୍ଥାନର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। କାରଣ ତା ନାଁରେ ପୁର୍ବରୁ ଲୁକ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇଥିଲା । କୋଲକତା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଲୁକାଉଟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ନାମ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଘର ଆଫଗାନିସ୍ଥାନରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା । କମିସନରେଟ ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ୧୯୨/୨୫ରେ କେସ ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ଅନଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରବେଶ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ ସହ ଫର୍ଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଜାଲ ପାସପୋର୍ଟ ହାତେଇବା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦଫା ଲଗାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା।
ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ବେଆଇନ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏପରିକି ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଯିବାପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା । ତେବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଓ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କାରବାର ଓ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇ ପାରିଛି । ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ନୁଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା ସହ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏଠାରେ କୋଣସି ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଏୟାରପୋର୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
