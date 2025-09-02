TETକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ, ତର୍ଜମା କରିବେ ସରକାର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କହିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ଯ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ଯ ନଜରରେ ରଖାଯିବ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ବିନା OTETରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏବେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଗଣଶିକ୍ଷ ବିଭାଗ।
ଏପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରାହ୍ମନନ୍ଦ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଓଟିଇଟି ଯେବେଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାନଯାଉ। ଏହାର କାରଣ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାୟକୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି"।
ଟିଇଟିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ:-
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟିଇଟି (ଟିଚର୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ୍)କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତକାଲି ଏକ ରାୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଆଶାୟୀ, ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୯ ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୀମା ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିଇଟିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଅବସର ନେଇପାରିବେ।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ନୁହେଁ ସେନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏକାଧିକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ଏନେଇ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି. ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକାଧିକ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା।
ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରାଯିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରାଯିବ" ବୋଳି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଆସନ୍ତା 31ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ପେସିଆଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର