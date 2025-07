ETV Bharat / state

ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡି ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦବେଗ: କହିଲେ, " ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ" - SUPREME COURT STEPS IN

15-year-old girl is battling for life at AIIMS Delhi ( Etv Bharat )