ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ଗୁଣିଗାରେଡି ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ: ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି - WITCH HUNTING IN ODISHA

Published : May 26, 2025 at 1:12 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 3:06 PM IST

Witch Hunting In Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଦେଶ । ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ । ହେଲେ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ହଟିନି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ । କଳାଯାଦୁ , ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ,ଗୁଣି ଗାରେଡି ଭଳି କୁତ୍ସିତ ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନାହିଁ । ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ,ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରଯାଉଛି‌ । ତଥାପି ଏହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଲୋକ । କେଉଁଠି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ମାନସିକତା ଆଳରେ ଚାଲୁଛି ରୋଗି ଚିକିତ୍ସା । ଆଉ କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କା, ମନ୍ତୁରା କାଟ ପାଣିରେ‌ ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ ଭଳି‌ ରୋଗର ଅନ୍ଧ ଭଳି ଉପଚାର ଓ ଦୂରୀକରଣର ଅପଚେଷ୍ଟା । ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଣିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଏ ଘଟାଉଛି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବଦଳରେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିଷୟ ହୋଇଛି ।



ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଜନିତ ସ୍ଥିତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ରେ 76 ଜଣ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ସମୟରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର କରାଳ ରୂପର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଓ କିଭଳି ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ‌ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିଜୟ ଶର୍ମା ‌। ତାଲିମ ସମୟରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, " ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏପରିକି ଗୁଣିଗାରେଡିର ଗଡ଼ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏପରିକି ଦେଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓଡି଼ଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ରିପୋର୍ଟ ଯାହାକି ଚିନ୍ତାଜନକ।" ଗୁଣିଗାରେଡି ବିରୋଧି ଆଇନ ସତ୍ତ୍ବେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁ ତାହା ଏବେ ଏକ ସିମିତ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଇଥିବା ତାଲିମ ସମୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । SUPERSTITION IN ODISHA (ETV BHARAT ODISHA) ଦୂର ହୋଇପାରୁନି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚେଙ୍କ ଦେବା ଘଟଣା ବା ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଝଡାଫୁଙ୍କା ଘଟଣା ଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଓ ଏସପି ମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ‌ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅର୍ଥରାଶି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଆଖିକୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯକ୍ରମ କରି ସରକାରା ଅର୍ଥ ଚଳୁ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ । ହେଲେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ହେଉନି ଜନସଚେତନତା କି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର ହେଉନି ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତା ।



ପୂର୍ବତନ‌ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିଜୟ ଶର୍ମା ‌ (ETV BHARAT ODISHA) ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାଠୁଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରାଇଦେବା ଆଳରେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଠକେଇ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ସେହିଭଳି ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେକଲାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଣିଆ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭିମସାରରେ 77ଟି ଛୁଞ୍ଚି ବାହାରିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ଓ ରାୟଗଡା ପଦ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଜନିତ ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ବିଜାପାଲି ଗାଁରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ । 02.03.2017 ରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ବିଜାପାଲି ଗାଁରେ ମୃତ ସଂଯୁକ୍ତା , ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା (କଳା ଯାଦୁ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେଶ କାଟିବା ପରେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡା କରି ଦିଆଯାଇଥଲା । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓ ସୌଦାମିନୀ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଚଢି ନାଚିଥିଲେ । ଏହା ସହ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରି ଧୂପକାଠି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚେଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏତିକିରେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଥମି ନ ଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ବଳଦ ଓ ତ୍ରିଶୂଳର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବିତା ସାହୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମାମଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ସାକ୍ଷୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ 28.06.2017ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।



ବିଧାନସଭାରେ ଗୁଣିଗାରେଡି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଗୁଣି ଗାରେଡି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ 16ରୁ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି‌ ।

୨୦୨୪ରେ ୧୬ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୩ରେ ୨୬ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୨ରେ ୪୦ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୨ ଜଣ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୧ରେ ୨୮ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୦ରେ ୩୫ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୫ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି

ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡିଦେଲେ ରାଉଲକେଲା, ରାୟଗଡ଼ା ,କେନ୍ଦୁଝର ,ବଲାଙ୍ଗୀର , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି , ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ , ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ,ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ ଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ବିଟର ଜରିଆରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଏସଟିଏଫ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, '' ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ । ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହାର‌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ନେଇ ଅନେକ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛି । ଏନେଇ ଜନସଚେତନତା ହେଉଛି ବଡ଼ ସାହସ।ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଭଳି‌ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ନଜରକୁ ଏଭଳି‌ ଘଟଣା ଆସୁଛି ତେବେ ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ଧମକାଉଥିଲେ କେସ ଦିଅନ୍ତୁ।'' ଏନେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜି ବିଜୟ କୁମାର‌ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି," ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଛି ସେ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର । କାରଣ ଆଇନରେ କେବଳ ମହିଳା ପାଇଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ପିଡିତା ବା ଡାହାଣି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରୁଥିବା ନେଇ ନିୟମ ରହିଛି । ଅଥଚ ଅନେକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏଥିରେ ଯିଏ ଶିକାର ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ ପିଡିତା ଯାହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ,ଲଣ୍ଡା କରାଯାଉଛି ,ଶାରୀରକୁ ଆଘାତ କରାଯାଉଛି ବା ହାତ ,ଗୋଡ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକାଟି ଦିଆଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ମୁଳକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କୋହଳ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏନେଇ ଏଇ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ,ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଏଥିରେ କିପରି ଆଇନକୁ କଡାକଡି କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ସଠିକ ଭାବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏପରିକି ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ । ସେହିପରି ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୧ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ଏହାକୁ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବା ସହ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"

ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଆଇଜି ବଟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ରୋଗ‌ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସୁବିଧା ନଥିଲା । ତେଣୁ ଲୋକେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସୁବିଧା ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ‌ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ବାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ । ଏଭଳି‌ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଆଗରୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଗାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହୋଇଆସୁଛି । ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୁଜବ ଓ ଅବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେତେ ହେବ ସେତେ ଟାଉଟରି କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ୍ ହେବ । ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ଓ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ।



ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ବିଜାପାଲି ଗାଁରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ । 02.03.2017 ରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ବିଜାପାଲି ଗାଁରେ ମୃତ ସଂଯୁକ୍ତା , ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା (କଳା ଯାଦୁ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେଶ କାଟିବା ପରେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡା କରି ଦିଆଯାଇଥଲା । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓ ସୌଦାମିନୀ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଚଢି ନାଚିଥିଲେ । ଏହା ସହ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ କରି ଧୂପକାଠି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚେଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏତିକିରେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଥମି ନ ଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ବଳଦ ଓ ତ୍ରିଶୂଳର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବିତା ସାହୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମାମଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ସାକ୍ଷୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ 28.06.2017ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।



ବିଧାନସଭାରେ ଗୁଣିଗାରେଡି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଗୁଣି ଗାରେଡି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ 16ରୁ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି‌ ।

୨୦୨୪ରେ ୧୬ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୩ରେ ୨୬ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୨ରେ ୪୦ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୨ ଜଣ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୧ରେ ୨୮ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି



୨୦୨୦ରେ ୩୫ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୫ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି

ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡିଦେଲେ ରାଉଲକେଲା, ରାୟଗଡ଼ା ,କେନ୍ଦୁଝର ,ବଲାଙ୍ଗୀର , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି , ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ , ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ,ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ ଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ବିଟର ଜରିଆରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଏସଟିଏଫ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, '' ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ । ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହାର‌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ନେଇ ଅନେକ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛି । ଏନେଇ ଜନସଚେତନତା ହେଉଛି ବଡ଼ ସାହସ।ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଭଳି‌ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ନଜରକୁ ଏଭଳି‌ ଘଟଣା ଆସୁଛି ତେବେ ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ଧମକାଉଥିଲେ କେସ ଦିଅନ୍ତୁ।'' ଏନେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜି ବିଜୟ କୁମାର‌ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି," ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଛି ସେ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର । କାରଣ ଆଇନରେ କେବଳ ମହିଳା ପାଇଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ପିଡିତା ବା ଡାହାଣି ଭାବେ ବିବେଚିତ କରୁଥିବା ନେଇ ନିୟମ ରହିଛି । ଅଥଚ ଅନେକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏଥିରେ ଯିଏ ଶିକାର ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ ପିଡିତା ଯାହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ,ଲଣ୍ଡା କରାଯାଉଛି ,ଶାରୀରକୁ ଆଘାତ କରାଯାଉଛି ବା ହାତ ,ଗୋଡ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକାଟି ଦିଆଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ମୁଳକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କୋହଳ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏନେଇ ଏଇ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ,ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଏଥିରେ କିପରି ଆଇନକୁ କଡାକଡି କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ସଠିକ ଭାବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏପରିକି ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ । ସେହିପରି ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୧ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ଏହାକୁ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବା ସହ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"

ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଆଇଜି ବଟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ରୋଗ‌ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସୁବିଧା ନଥିଲା । ତେଣୁ ଲୋକେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସୁବିଧା ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ‌ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ବାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ । ଏଭଳି‌ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଆଗରୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଗାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହୋଇଆସୁଛି । ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୁଜବ ଓ ଅବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେତେ ହେବ ସେତେ ଟାଉଟରି କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ୍ ହେବ । ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ଓ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ।



