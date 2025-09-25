ETV Bharat / state

କାଳ ହେଲା ରଙ୍ଗ୍‌ ରୁଟ୍‌: ଟ୍ରକ-ବସ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା 5 ଜୀବନ

ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ । 5 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ

By PTI

Published : September 25, 2025 at 1:59 PM IST

ରାଉରକେଲା: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ପିଟି ହେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେ-ବଳିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ପାଜପଥ ନଂ 520ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ଟ୍ରକ-ବସ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା:

କେ-ବଳିଙ୍ଗା ଥାନା ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେ-ବଳିଙ୍ଗା ଥାନା ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଂ 520ରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ କୋଇଡାରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ବସରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ମରାମତି ପାଇଁ ବସଟି ରାସ୍ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲା । ଏତିକି ବେଳେ ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ବସର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହସ୍ପଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା:

ସିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ Xରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, "ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିର ସ୍ବର୍ଗତ କେ. ରାମମୂର୍ତ୍ତି ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପୁଅ କେ. ବାଳକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀ ଓ ଏମ୍. ରାମୁ ଡୋରାଙ୍କ ପୁଅ ମରୁଡି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଡୋରା, ରଘୁନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ସରୋଜ ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।"

