ସୁନା ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ, କାହିଁକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ? ଲାଗେ କେତେ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ?

JAGANNATH SUNA BESHA 2025 ( ETV Bharat Odisha )

Published : July 6, 2025 at 8:42 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 10:50 AM IST

ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜିଉ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନାବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ସୁନାବେଶକୁ ରାଜବେଶ, ରାଜରାଜେଶ୍ବର, ରାଜାଧିରାଜ ବା ବଡ଼ତଢାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ବେଶ ହେଉଛି ଏହି ସୁନାବେଶ । ଏହି ବେଶରେ ଦିଅଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ । ଏହି ବେଶ ଦେଖିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶ କାହିଁକି ହୁଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ କରାଯାଏ ? JAGANNATH SUNA BESHA 2025 (ETV Bharat Odisha) କାହିଁକି ହୁଏ ସୁନାବେଶ ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବତା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଗବେଷକ ମତରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ବଡ଼ତଢାଉ କରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜା କରାଇଥିଲେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜୟରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ୧୬ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ବୋଝେଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ । ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନେଇ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ବାରସ୍ଥିତ ଶିଳାଲେଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି । ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ବଡ଼ତଢାଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶକୁ ସବୁବର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ସବୁବର୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ କରେଇବାକୁ ବଡ଼ତଢାଉ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନତି କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥ ସିଂହଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରିବାକୁ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି । LORD JAGANNATH GOLDEN DECORATION (ETV Bharat Odisha) ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି," ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରାଠୁ ସୁନାବେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାପନ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ,ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ମାନି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେସକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । "

