ବାଲିପାଟଣା:ଓଡିଶାରୁ ଥମୁନି ଆତ୍ମଦାହ ବିପଦ । ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଶରୀରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶରୀରର ୯୫ ଭାଗ ଜାଳି ଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ଅଂଚଳରେ । ଜମି ଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ମାଠିଆ ନାମକ ଜଣେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲାଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଘରେ କେହି ନ ଥିବାବେଳେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲିପାଟଣା ପିସିଆର ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଧାର କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବାଲିପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତି ବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ୧୨ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ! ଏ ନେଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ୍ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ବାପା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମଠିଆ ଓ ସାନ ଭାଈ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଠିଆଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ବଢି ଚାଲିଛି । ବାଲେଶ୍ବରରୁ ବରଗଡ । ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ସବୁଠି ଆତ୍ମାହୁତି ବିଭୀଷିକା । ଏପରି ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ - BARGARH MINOR GIRL BURN CASE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଜଳୁଛି ନାରୀ ନିଆଁ; ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବରଗଡ଼...କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ? ଆତ୍ମାହୁତି ନେଇ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତଙ୍କ ମତ - SELF IMMOLATION CASES SURGE
ଇଟିଭି ଭାରି, ନିଆଳି