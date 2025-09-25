ETV Bharat / state

ବନସୀ କଣ୍ଟା ଗିଳି ତମ୍ପ କଲବଲ, OUATରେ ହେଲା ଅପରେସନ

ସର୍ଜରୀ ଓ ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ଵଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ କରି ସାପ ବେକରେ ଫସିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

successful surgery of injured poisonous snake after swallowed thorn in ouat bhubaneswar
successful surgery of injured poisonous snake after swallowed thorn in ouat bhubaneswar (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2025 at 8:34 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ବନସୀ କଣ୍ଟା ଗିଳି ଦେଲା ବିଷଧର ତମ୍ପ । ତଣ୍ଟିରେ ଅଟିକିଗଲା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ବନସୀ କଣ୍ଟା । ନା ତାକୁ ଗିଳି ପାରୁଥାଏ ନା ପାଟିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁପାରୁଥାଏ, କଷ୍ଟ ପାଇ କଲବଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓୟୁଏଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ । ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ କରି ସାପ ବେକରେ ଫସିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସର୍ଜରୀ ଓ ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ଵଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ । ଅପରେସନ ପରେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସାପ ।

ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ବନସୀ କଣ୍ଟା ଗିଳି ଦେଲା ସାପ:

successful surgery of injured poisonous snake after swallowed thorn in ouat bhubaneswar

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉଜୁନି ଗାଁ'ର ଭିକାରି ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଡିଆରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବନସୀ ଖଡା ପୋତିଥିଲେ । 23 ତାରିଖ ସକାଳେ ସେଇ ବନସୀ କଣ୍ଟାରେ ଏକ 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ତମ୍ପ ସାପ ଲାଗି ଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭିକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବନସୀ କଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋରକୁ କାଟି ସାପକୁ ବନସୀ ଖଡା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସାପର କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ଲାଖିଥିଲା ସେ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ୍ସରେର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ।

ସାପର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଓୟୁଏଟିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତେଣୁ ସାପର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଓୟୁଏଟି ଭେଟେରିନାରୀ କଲେଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡିଭିଜନର DFO ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥଲେ । DFO ଚିଠି କରି ଭେଟେରିନାରୀ କଲେଜରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟର ଫର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ହେଲଥକୁ ସାପକୁ ପଠେଇ ଥିଲେ ।

OUATରେ ବନସୀ କଣ୍ଟା ଗିଳି ତମ୍ପର ଅପରେସନ
OUATରେ ବନସୀ କଣ୍ଟା ଗିଳି ତମ୍ପର ଅପରେସନ (ETV BHARAT ODISHA)
ସାପର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ଅପରେସନ:

ଓୟୁଏଟି ଭେଟେରିନାରୀ କଲେଜର ସର୍ଜରୀ ଓ ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ଵଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 5 ଜଣିଆ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଟିମ ଆଜି ସକାଳେ ସାପର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପରେସନ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତମ୍ପ ସାପ ବେକରେ ଫସିଥିବା ବନସୀ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସାପକୁ ପ୍ରଥମେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ X-rayରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟା ଲାଖିଥିବା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟା ନଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ସି-ଆର୍ମ ମେସିନ ତଳେ ଏକ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରେସନ କରି ପ୍ରାୟ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ବନସୀ କଣ୍ଟାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟିଚ ପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଗୁଡେ଼ଇବା ପରେ ସାପର ଚେତା ଫେରିଲା । ସାପକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଏବଂ ପେନ କିଲର ଇଞ୍ଜେକସନ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ଷତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶୁଖି ଷ୍ଟିଚ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପଟିକୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯିବ ।

ତମ୍ପ ସାପର ଅପରେସନ
ତମ୍ପ ସାପର ଅପରେସନ (ETV BHARAT ODISHA)

ସାପର ବିଷ ଦାନ୍ତ ଠାରୁ ବନସୀ କଣ୍ଟା ଦୁଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା:


ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ଵଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଅପରେସନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସାପର ବିଷ ଦାନ୍ତ ଠାରୁ ବନସୀ କଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଦୁଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା । ତେଣୁ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ସାପ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା । ଆମେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକସନ ସିରିଞ୍ଜରେ ଭିତରେ ଅଚେତ ସାପର ଉପର ପାଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇ ମାଇକ୍ରୋପୋର ଗୁଡେ଼ଇ ଦେଇଥିଲୁ । ଫଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଏବଂ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ଟିମ ନିର୍ଭୟରେ କାମ କରି ପାରିଥିଲେ । ସାପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ।"

ବନସୀ କଣ୍ଟା ଗିଳି ତମ୍ପ କଲବଲ
ବନସୀ କଣ୍ଟା ଗିଳି ତମ୍ପ କଲବଲ (ETV BHARAT ODISHA)



ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ବେହେରା, ମଣିଭଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସୁଧାଂଶୁ ନାଥ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାପଟି ଯେଉଁ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କଣ୍ଟାକୁ ଗିଳିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ଅପରେସନ କରିବା ବିପଦଜନକ ଥିଲା । ଓୟୁଏଟିରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ଵଦୀପଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଥବାରୁ ଏଇ କାମଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲା । ତେବେ, କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFOଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲେ ସାପଟି ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତା ।"

ସାପ ତଣ୍ଟିରୁ ବାହାରିଥିଲା ବସନୀ କଣ୍ଟା
ସାପ ତଣ୍ଟିରୁ ବାହାରିଥିଲା ବସନୀ କଣ୍ଟା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସାପ କାମୁଡାରେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ବାମୀ, ବିଷ ପିଇଦେଲେ ପତ୍ନୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

