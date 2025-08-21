ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । ଭଲ ବନ୍ଧୁଟି ଯଦି ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ସଜଫୁଟା ଫୁଲର ମହକ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ମହକାଉଥିବ, ଠିକ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ରିତେଶଙ୍କ ପରି । ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ରାସ୍ତା ଥିଲା ଗୋଟିଏ । ଆଜି ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି । ଦୁଇ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିକିମା ପଚାଂୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ବେଦପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଓ ରିତେଶ ବେହେରା । ପିଲାବେଳରୁ ଏକାଠି ପଢୁଥିଲେ । ସାଂଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ,ବୁଲୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ । ଶୈଶବରୁ କୈଶୋର..କଟିଗଲା ଏକାଠି । ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ଯାଳୟରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ । ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।
ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା... ସେମିତି ବନ୍ଧୁତା
ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ବେଳେ ବେଦପ୍ରକାଶ ଓ ରିତେଶ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା... ସେମିତି ବନ୍ଧୁତା । ଉଭୟ ଗରିବ ପରିବାରର । ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ପାଖରେ ଆଜି ହାର ମାନି ଯାଇଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ । ଉଭୟେ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସହ ବାପା ମା’ଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ମାଟିକାନ୍ଥ ଘେରା ଲୁଆଣିଆ ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂଘର୍ଷ
ବେଦପ୍ରକାଶ ସାହୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ପୁଅ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଦିନରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଇଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ । ମାଟି କାନ୍ଥ ଘେରା ଲୁଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ । ସଂଘାତର କଷଟି ପଥରରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ କଷି ଚାଲିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ଖୁସିର ଲହରୀ.. । ଦେବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସିକୁରିଟି ଗାର୍ଡ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆପଲ୍ଲୀର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି । ମାସିକ ଦରମା ୧୦ ରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା । ମା’ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ।
ଓଭରଟାଇମ କରୁଥିଲେ ବାପା..ମାନ ରଖିଲା ପୁଅ
ତଥାପି ପୁଅର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାପା-ମା’ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ । ରାତିଦିନ ଏକ କରି, ଓଭରଟାଇମ କରି ପୁଅ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଚୟ କରୁଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ନିଜ ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ଚାଳ ଛପର ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବି ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । ପୁଅର ଭବିଷ୍ଯତ ପାଇଁ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ଲକୁ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ସରକାର ସିନା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଅର୍ଥରେ ଘର ହୋଇପାରିବନି । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଘରେ ଲଗାଇଲେ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢିବେ କିପରି ? ଦେବପ୍ରକାଶ ପରିବାର ଦୁଖକଷ୍ଟ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ । ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ କୋଚିଂ ନେଇ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ପୁରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମବିବିଏସ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏସସିବିରେ ପଢିବେ ରିତେଶ, ପୁରୀରେ ବେଦପ୍ରକାଶ
ଅନ୍ୟତମ ବନ୍ଧୁ ଆରିକିମା ପଚାଂୟତର ରିତେଶ ବେହେରା । ଏସସି ଛାତ୍ର ରିତେଶ ମଧ୍ୟ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ସେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଯାହା ବି ହେଉ, ଉଭୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନିଆରା କାହାଣୀ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ପରେ ଆରିକିମା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ଯାଳୟରେ ଖୁସିର ମାହେଲ ଖେଳି ଯାଇଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ଏକାବେଳେ ଏହିଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥୁବା କହିଛନ୍ତି । ରିତେଶ ଓ ବେଦପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ପାଠପଢାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ଯତ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରୀ ପଢା ପରେ ଉଭୟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ, 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ - TIGRESS ZEENAT 3 MONTH PREGNANT
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନବୀନ; ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ - NAVEEN DISCHARGED FROM HOSPITAL