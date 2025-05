ETV Bharat / state

ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ମିତ୍ରଭାନୁ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ଚାଷରୁ ମାଲାମାଲ୍ - MITRABHANU GUAVA MANGO FARMING

ଚାଷୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 12, 2025 at 2:52 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 3:50 PM IST 2 Min Read

Mitrabhanu guava mango farming success story ଝାରସୁଗୁଡା: ଦେଶ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ଏମିତି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରି ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏମିତି ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିଗାଁର ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲ । ‘‘ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ଠୁ ନେଇ ସବୁ ପନିପରିବା, ମାଛ ଓ ଛେଳି ଆଦି ଚାଷ କରୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଆମ୍ବରୁ ମୋତେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳୁଛି । ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 200 ଗଛ ଲଗାଇବି । ଏ ସବୁ କେବଳ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଉଭୟ କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ସରକାର ମୋତେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ’’। ମିତ୍ରଭାନୁ ପିଜୁଳି ଓ ଆମ୍ବ ଫଳ ଚାଷ କରି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଲ ସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉଚିତ ତାଲିମ ପାଇ ସଠିକ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭାନ୍ବିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । Guava mango intercropping techniques in Odisha ଚାଷ କରି ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୋଜଗାର: ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାନ , ପନିପରିବା, ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି ଏବଂ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଆମ୍ବ ଏବଂ ପିଜୁଳିରୁ ବର୍ଷକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ନୀଳମ, ମଲ୍ଲିକା, ଜାହାଙ୍ଗୀର, କେଶର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କରି କେବଳ ଆମ୍ବରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଜାତିର ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମିତ୍ରଭାନୁ । ଚାଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ପାଳଟିଛନ୍ତି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ କୃଷକ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ IFS ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ପାଇ ବେଶ ଖୁସିର ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ।

ଚାଷୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲ (ETV Bharat) Mitrabhanu Innovative Farming Jharsuguda ଚାଷୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ କାଲୋ କୁହନ୍ତି ଯେ "ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା ପରେ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛୁ । ଗତବର୍ଷ ସେ ମୋତେ ଏକ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ । କମ ପାଣିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି। ଏବେ ଚାଷ କାମ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ ।" ୫ଟି ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କୃଷି ବିଭାଗ ଝାରସୁଗୁଡା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ତାଲିମ ଦେଉଛି କୃଷି ବିଭାଗ । ଏହି ଅବସରରେ 5ଟି ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ଗାଁ ଗୁଡିଗାଁ ରହିଛି । ଚାଷୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲ ସମ୍ମାନିତ (ETV Bharat) ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ,କେ.ବି.କେ ଡ. ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି "ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ । ସେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ସେ ଏଠାରୁ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । IFS ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ୫ ଲକ୍ଷ ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି । ସେ ଫଳ, ଫୁଲ, ପନିପରିବା, ଧାନ ଆଦି ଚାଷ କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ହୋଇ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି । OUAT ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ମକା ବି ସ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି''। ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା



Last Updated : May 12, 2025 at 3:50 PM IST