ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନ ଥିଲେ ବି ଅକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି; ଓଏଏସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ମହେଶ

blind person mahesh panda who clear opsc exam
ETV Bharat Odisha Team

September 27, 2025

ଯାଜପୁର: ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଶା ଅସୁମାରୀ । ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ନିଶା କରୁଥିଲା ମତୁଆଲା । ହେଲେ ଆଖିରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପାହାଡ ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ହାର ମାନି ନ ଥିଲେ । ବରଂ ଯେତେ ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲେ ମନୋବଳ ସେତେ ଶକ୍ତ ହେଇଥିଲା । ସେ ପୁଣି ଉଠୁଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଚାଲୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆଜି ହାର ମାନିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଏସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ l ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସହ ଲଢି ନିଜ ପାଇଁ ଗୌରବ ଛଡେଇ ଆଣିଥିବା ଏଇ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ବିରୁଆଁପଡା ଗାଁର ମହେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା l

ଶୁକ୍ରବାର ବାହାରି ଯାଇଛି ଓଏସ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ । ଏଥିରେ 3ଶହ ରାଙ୍କ ପାଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି l ଏହି ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ, ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା । ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବାକୁ ମହେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା । ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ।

ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ

ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା । ମହେଶ ଜନ୍ମରୂ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଥିଲେ l କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ l ଦୁନିଆ ସିନା ଦେଖି ପାରୁ ନ ଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ । ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଛା ଥିଲା, କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିକି ଦେଖେଇବା l ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ l

ପିଲାବେଳୁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା । ମହେଶ ଏବଂ ଆଉ 4 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମାଙ୍କ ଉପରେ । ପିଲାବେଳୁ ଆର୍ଥକ ଅନଟନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଠ ପଢିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ 2016 ମସିହାରେ । ଯେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଖୁବ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ମହେଶ l

ତୃତୀୟ ଥରରେ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା

ହେଲେ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇ ବି ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁଠି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା କିଛି କମ କଥା ନ ଥିଲା । ସକାଳେ ଶିକ୍ଷକତା, ରାତିରେ ଓଏଏସ ପାଇଁ ପାଠପଢା । ନେଟରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ପାଠ ମନେ ରଖନ୍ତି । ରାତିରେ 4 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି । 2 ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତୃତୀୟ ଥରରେ ଓପିଏସସି କ୍ଲିଅର କରି ପାରିଛନ୍ତି ମହେଶ ।

ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଉ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓଏସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡିଥଲେ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ ଚାଲେଞ୍ଜ । ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହେଶ l ଏଥି ସହିତ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି

ଏହା ପରେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ହେଲେ ବି କେବେ ନିଜକୁ କୌଣସି କେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ଭାବି ନାହାଁନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢିବା ସାଙ୍ଗକୁ ୟୁ ଟ୍ୟୁବ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡିଓ ଶୁଣି ସେ ଏହି ପରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହି ସଫଳତା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଖୁସି । ଏହା ପରେ ସେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଷନ୍ତି, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ପାଖରେ ହାର ମାନିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପାଦ ଛୁଇଁବ ସଫଳତା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

