ନିମାପଡା (ସତ୍ୟବାଦୀ): ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲି ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ମୋତେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସିଡିପିଓ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି । କହିଥିଲେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାଇବୁ ହେଲେ ଆଜିଯାଏଁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ । ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ମୋର ଆସିନାହିଁ । ଶାଶୂ ଶ୍ୱଶୂରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ । ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଜଣାଇଛୁ । ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ ହେଲେ ଆଜିଯାଏଁ ଆସିନି । ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ ଆଣି ଆମେ କଣ କରିପାରବୁ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଏଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ।
ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିଥିଲା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର । ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ମରି ଦିଆଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ । ବହୁତ ଥଟା ତାମସା ଶୁଣୁଛି ଏଥିପାଇଁ । ମୋତେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ । ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଡାକୁ କହିଥିଲି ହେଲେ କିଛି ହେଲାନି ଏଯାଏଁ । ଏପଟେ ମୋତେ ମୃତକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ । ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ କହିଥିଲି ହେଲେ ଆସିଲାନି ଟଙ୍କା । ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ । ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମତେ ଫୋନ କରି କେତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି । ବିନା କାଠରେ କିପରି ପୋଡା ହେଲୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ସରକାର ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ।"
ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା-
ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଜୀବିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ଵାବଲମ୍ୱୀ ହେବା କଥା କୁହାଯାଉ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରିଥିବା କଥା ଖୋଦ୍ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରତିକିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ଜୀବିତ ଥିବା ମହିଳା ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର । "ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ୨ୟ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ମୃତ ତାଲିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏ ନେଇ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଂଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ," ବୋଲି ପ୍ରତିମା କହିଛନ୍ତି ।
ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ସମେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର । ସ୍ୱାମୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର। ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନ ଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ହେଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଯାଏଁ ମିଳିନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ପ୍ରତିମା ନୁହଁନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ ପେଣ୍ଠପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଜୀବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ଅନେକ ଜୀବିତ ମହିଳା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକିୟା ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।
କଣ କହିଲେ ନୂଆସୋମେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ-
"ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ପାଇଁ କଟିଛି । ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଇପରେ । ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମରେ ପାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏ ମାଲାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିସିସେନ ପରେ ଦେଖିବୁ କଣ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ । କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।" କହିଛନ୍ତି ନୂଆସୋମେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି ।
ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଣ କହିଲେ ?
"ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି । ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ମାରିଦିଆଯାଉଛି । ସରାକର ଗୋଟିଏ ଅପାରଗ ସରକାର । ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ 21 ଜଣ ଲୋକ ଜୀବତ ଥାଇ ମୃତ ଦର୍ଶାଇାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନି ବୋଲି । ମହିଳାମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଜୀବତ ଆଉ ତାଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଯିଏ ବାଦ ପଡିଲା ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବ । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଯାଉଛି । ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି । କିସ୍ତି ସମୟ ଆସିଗଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳୁନି," କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନିଲ୍ କୁମାର୍ ପଣ୍ଡା ।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନାର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ରେ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ରେ ୩୧ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୩୧ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ୨୧ ଜଣ ଜୀବିତ ରହିଥିବାବେଳେ ୧୦ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ୨୧ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା