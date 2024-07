ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ: ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବଢ଼ା ନଷ୍ଟ - Too late in Rituals of Deities

Too late in Rituals of Deities ( ETV Bharat Odisha )

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସେବାରେ ଚରମ ଅବହେଳା । ଏତେ ଅବସ୍ଥା ପରେ ବି ଚେତା ପଶୁନି । 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ । ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ଭକ୍ତ । ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତ ଅବଢ଼ା ମୁଠାଏ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । Too late in Rituals of Deities (ETV Bharat Odisha) ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ ସମୟରେ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇବାରେ ଭକ୍ତ ବେଶ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।