ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚୟନ ବନ୍ଦ; ପାଣିଚିଆ ହେଇଗଲା ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନ

2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଗଜପତିରେ ଅନ୍ୱେଷା ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ଚୟନପ୍ରକିୟା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜାତିଜନଜାତିର ପିଲା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 2:04 PM IST

3 Min Read

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ରାଜ୍ୟର ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ବି ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ । ସେମାନେ ବି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବେ । ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର 2015-16 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଜନା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଁ ଗହଳିର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରୋଇ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବେ । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 5 ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତି କରି ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ । 2ୟ ଟର୍ମ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅବଧି 2024ରୁ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ନବୀକରଣ କରି ନାହାଁନ୍ତି । 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୱେଷା ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକିୟା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ପିଲା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଗଜପତି ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି 1,100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସଦର ମହକୁମାର ବେତାଗୁଡାରେ ରହିଛି ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲ । ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ବିପିଏଲ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ 1,100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହି ପଢିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିଶି 751 ଜଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପାରଳେଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ, ସେଣ୍ଟ ଜୋଶେଫ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସୂର୍ୟ୍ୟା ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ-1ରୁ 10ମ ମ଼ଧ୍ୟରେ ପଢନ୍ତି ।

ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଷ୍ଟେଲ ଫି, ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଏପରିକି ଟିଉସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ 2ୟ ଟର୍ମର ଚୁକ୍ତିନାମା 2025, ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବପ୍ନ ପାଣିଚିଆ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସରକାର

ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖାଲି ଗଜପତି ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ ସମାଲ ସ୍ଥିିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନେତା। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମଜେସ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ କୌଣସି ପିଲା ଆଡମିସନ କରି ନାହାନ୍ତି । ସରକାର ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିଲା ଉପକ଼ୃତ ହେଉଥିଲେ । ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପାରିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ।

ରଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦିବାସୀ ହୋଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି

ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ନେତା ବେର୍ଣ୍ଣିକ ଗମାଙ୍ଗ କହନ୍ତି, ବିପିଏଲ କାଟେଗୋରୀରେ ବର୍ଷକୁ 100 ଜଣ ପିଲା ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିଲେ । 2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ରଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦିବାସୀ ହୋଇ ଯହି ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନେତା ବେର୍ଣ୍ଣିକ ଗମାଙ୍ଗ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସଲମନ ରାଇକା କହିଛନ୍ତି, ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଆସିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଆସିଲେ ଚୟନ ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

