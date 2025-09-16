ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ପୀଠରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।

ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2025 at 9:37 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 11:05 AM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ପୀଠରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଥିବାବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶୀକାର ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ସୋମବାର ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଅସିଛି । ଶନିବାର ସ୍ପେସଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ଚଣ୍ଡୀପୁଟ ଗ୍ରାମର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରଉଚରା କରୁିଛି ।

ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଚଣ୍ଡୀପୁଟ ଗ୍ରାମର ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ବ୍ଳାକ୍ ମେଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଚଣ୍ଡିପୁଟ ଗ୍ରାମର ଯୁବକଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

