ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେବ ଆରମ୍ଭ

ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ? କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ? ଏସବୁ ତଥ୍ୟର ହିସାବ ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ।

stray dog census will be held in odisha
stray dog census will be held in odisha (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ବୁଲା କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ପରେ ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଶୁୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଟୀକାକରଣ ଓ କୃମିମୁକ୍ତ ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବା ପରେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଛଡାଯିବ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବିଏମସିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣନା

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ବିଏମସିରୁ ଏହି ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ୬୭ ୱାର୍ଡର ୪୧୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ କୁକୁର ଗଣନା ହେବ ବୋଲି ବିଏମସିରୁ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

stray dog census in odisha
stray dog census in odisha (Etv Bharat)

ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ୧୭ ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏ ବିଏମ୍ସିର ୬୭ ୱାର୍ଡରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ୪୧୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଏହି ଗଣନା କରାଯିବ ।

stray dog census in odisha
stray dog census in odisha (Etv Bharat)

ଗଣନାକାରୀ ନେବେ ୩ ଦିନ ତାଲିମ

ପ୍ରତି ଗଳିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୭ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୧ ରୁ ୨୪ ଯାଏ ଗଣନା ହେବ। ଭୋର 5 ଟାରୁ ସକାଳ ୭ ଯାଏ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଣନା କରାଯିବ । ବିଏମସିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ସ୍ୱଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର , ଏସଏମଟିଏ, ଡିଇଓ ଓ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କୁକୁର ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୩ ଦିନ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।


କାହିଁକି ଜରୁରୀ କୁକୁର ଗଣନା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କି ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସହରରେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ଘନତ୍ଵ ଜାଣିବାକୁ ଏହି ଗଣନା ହେଉଛି । ତା ଛଡା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୁଷଣ ରୋକିବା, ସ୍ଥାୟୀ କୁକୁର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରିବା, ମଣିଷ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବା, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା,ଏକ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କରାଯାଉଛି ।

ସେହିପରି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା କହନ୍ତି, ‘ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଡାଟା ନ ଥିଲା । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗଣନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଡେଲରେ କୁକୁର ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟଟି ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବିଏମସିରେ ୱାର୍ଡ ଗଣନା କରାଯିବ । କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ।’

କ'ଣ କହନ୍ତି ପଶୁ ପ୍ରେମୀ

ସହରରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପଶୁ ପ୍ରେମୀ । ପଶୁ ପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି ଅବନ୍ତିକା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୩ ଦିନିଆ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । କୁକୁରଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଗଣନା କରାଯିବ । ତେଣୁ Bmcର କୁକୁର ଗଣନାକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ। କୁକୁର ଗଣନା ହେଲେ କେଉଁ ୱାର୍ଡରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାଛଡା ଗଣନା ପରେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାକ୍ସିିନ ବି ଯୋଗେଇ ହେବ। କୁକୁର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ତା ଛ଼ଡା ପ୍ରତି ବର୍ଷ କେତେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ମରୁଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ବିଏମସି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାଡିଦେଲେ ହେବନି । ବିଶେଷ କରି ବିଏମସି ଯଦି କୁକୁରଙ୍କ ଗଣନା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତେ ତେବେ ମଣିଷ ଓ କୁକୁର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହିଂସ୍ରତା କମିଯାଇ ପାରନ୍ତା । କାରଣ ସହର ଡଷ୍ଟବିନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କୁକୁରମାନେ ଖାଦ୍ୟଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ସହରରେ ବଢୁଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ?

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଏନଭି ଏଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବେନି ବୁଲା କୁକୁର । ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଟୀକାକରଣ ଓ କୃମିମୁକ୍ତ ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ ପରେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଛଡାଯିବ । ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ଜଳାନ୍ତକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାରେ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ । ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

