ବିଏମସିରେ 47,126 ବୁଲା କୁକୁର ; ପ୍ରତି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ହାରାହାରି ୭୦୩
ବିଏମସିରେ ଅଛନ୍ତି ୪୭,୧୨୬ ବୁଲା କୁକୁର । ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷେଣ ଜରିଆରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ । ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ବିଏମସିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ହାର ଅଧିକ ।
Published : October 13, 2025 at 2:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଏମସିରେ ଅଛନ୍ତି 47,126 ବୁଲା କୁକୁର । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ ହଜାର ୪୭ ଟି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୫ ହାଜର ୫୫୨ ଟି ମାଈ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ୧ ହଜାର ୧୨୪ ଟି ଛୁଆ କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୪ ହାଜର ୬୮ ଟି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩ ହଜାର ୩୩୫ ଟି ମାଈ କୁକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା କୁକୁର ଗଣନାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ବିଏମ୍ସିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୮ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଏବଂ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ(ବିଏମସି) ଅଂଚଳରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ହୋଇଥିଲା ।
ରାଜଧାନୀରେ ୪୭ ହଜାର ୧୨୬ଟି ବୁଲା କୁକୁର
ବିଏମ୍ ସି ଅଂଚଳରେ ଥିବା ୬୭ ଟି ଓ୍ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋର ୫ ଟାରୁ ସକାଳ ୭ ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କମ୍ୟୁନିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଡିଇଓ, ଏସ୍ଏମ୍ ଟିଏଙ୍କୁ ନେଇ ୪୧୦ ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତି ଟିମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ । ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଗନର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ ମୋଟ ୪୭ ହଜାର ୧୨୬ଟି ବୁଲା କୁକୁର ରହିଥିବା ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତି ହଜାର ଜନ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାରାହାରି ୩୬ଟି ବୁଲା କୁକୁର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥାୟୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଜନ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି ୭୦୩ ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ବୁଲା କୁକୁର ଥିବା ୧୦ ଗୋଟି ଓ୍ୱାର୍ଡ ହେଲା, 23, 7, 49, 65, 4, 9, 5, 56, 43, ଓ 6 । 23 ନମ୍ବର ଓ୍ୱାର୍ଡରେ 1703 ଥିବା ବେଳେ 6 ନମ୍ବର ଓ୍ୱାର୍ଡରେ 1062 ବୁଲା କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଶୁ ସଂପଦ ଓ ଡାଏରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦ ତମ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ହାର ପ୍ରତି ୧ ହଜାରେ ଜନ ସଂଖ୍ୟାରେ ୧୧ ଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତି ହଜାର ଜନ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାରାହାରି ୩୬ଟି ବୁଲା କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ହଜାରେ ଜନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ୩୯ ରହିଛି ।
ବିଏମ୍ ଅଂଚଳରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି-
• ବୁଲା-କୁକୁର ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଲଢେଇକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ।
• ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ।
• କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
• କୁକୁର କାମୁଡା ହ୍ରାସ କରିବା ।
• ରାବିସ୍ ପରି ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଜନ ସାଧାରଣ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ।
• କୁକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ।
• ବିଏମ୍ ସି ଅଂଚଳରେ କୁକୁରଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେବ ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ; ଖାଉଛନ୍ତି ଧାନ, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଘର