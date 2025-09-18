ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୁଲା ଗୋରୁ; ୩ ବର୍ଷରେ ୩୦୨୩ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଲାଣି ୧୬୦୧ ଜୀବନ
ବୁଲା ଗୋରୁ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା ଗୋରୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ୩୦୨୩ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଲାଣି ୧୬୦୧ଟି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ସେହିପରି ୨୦୨୨ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ୩୩୧ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ବୁଲା ଗୋରୁ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ।
ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା:-
ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସଡ଼କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ ରାଜପଥ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନରସିଂହ ଭୋଳ, ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ପୌର ନିର୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଡରାଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିସଂଖ୍ୟାନ:-
ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୯୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ୫୨୧ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ୧,୧୬୮ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ୬୪୩ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ୯୦୩ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ୪୩୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈଗାରୁଙ୍କ ବିଚରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ୨୦୨୨ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ୩୩୧ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
|ମସିହା
|ଦୁର୍ଘଟଣା
|ମୃତ୍ୟୁ
|2022
|952
|521
|2023
|1168
|634
|2024
|903
|437
ମିଶନ-ମୋଡ୍ ରଣନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:-
ବୈଠକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଷ୍ଟ୍ରେଚଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ-ମୋଡ୍ ରଣନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ନୂତନ ଗୋଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା-ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ, ବିଦ୍ୟମାନ ଗୋଶାଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା-ମୁଖୀ ସହଭାଗୀତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଶୁମାନେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଡ଼ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:-
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁ କେବଳ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ସକ୍ଷମ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ମଡେଲ, ଯେଉଁଥିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ ଦେବା, ସହଜରେ ରାସ୍ତା ପାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜବତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହାୟତା, ରାସ୍ତାକଡର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା।"
