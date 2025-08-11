ବାଲେଶ୍ବର: ନିର୍ଜୀବ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ଛେଣି ନିହାଣ ମାରି ସେମାନେ ଗଢି ତୋଳନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। କେବେ ପୁଣି ପଥର ଖଣ୍ଡରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦେବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଦୂର୍ଲଭ ମୂର୍ତ୍ତି । ଦିନରାତି କାରିଗର ଏକ କରି ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ କାଟି ସେଥିରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି। ଘର ସଜାଇବା ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି କାରିଗରମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ନିର୍ଜୀବ ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବାପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି କାରିଗର। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥର କାରିଗର ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ପୁରୁଖା ଯୁଗରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡର ସଂକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ଉପାୟରେ ଆଜି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପଥର କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଦିନକୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ପଥର କାମ ବେଳେ ସେ କେମିତି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ଏଠି ୧୬ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। କାମ ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛୁ । ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ୧୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଚି।"
- ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ପଥରଶିଳ୍ପୀ
ଏହି ପଥର କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଥର କାଟିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଉଡିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଛାତିରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଶେଷରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଯେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୁରୁଡ଼ା, ରେମୁଣା, ବାହାନଗା, ନୀଳଗିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ୪ ହଜାର ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଉଛି ସେଠାରେ ମାଲିକ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେନେଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଁଚିଥିଲୁ ଏକ ପଥର ଶିଳ୍ପ ପାଖରେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ।
ଅନ୍ୟଜଣେ କାରିଗର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଡ ଉଡୁଛି ସେଇଠି ଆମେ ନାକରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ। ଏବେ ଘଷାଘଷି କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେସବୁର ଆଵଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେହର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛୁ। ସେମିତି କିଛି ଔଷଧ ଆମେ ଏଯାଏ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରୁ।"
- ପଥରଶିଳ୍ପୀ ଖାଆନ୍ତି କଦଳୀ ଗୁଡ
ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ପଥର ଶିଳ୍ପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ ରହି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ପଥର ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ସତ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି।
ଶିଳ୍ପୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗିରି କୁହନ୍ତି, "ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ଜଣ କାମ କରନ୍ତି। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଶିକି ୨୫୦ କାରିଗର । ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସରକାର ବି କେମିତି ଶିଖାଇବେ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗୁଣ୍ଡ ଦେହ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାହା ମଳ ବାଟେ ଚାଲିଯାଏ। ହେଲେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ନାଡି ଭିତରେ ଧୀରେଧୀରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ବାସ ନଳୀରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ, ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରୋଗୀ ଏହାକୁ ଠିକରେ ଜାଣି ପାରେନି, ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଆମେ ପୁରୁଣା ଅମଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଥର କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ମୂଳରୁ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ଯିଏ ନେବ ସେ ତିଷ୍ଠି କି ରହିବ।"
- ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ପଥର ଗୁଣ୍ଡର ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ ସେନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଯେଉଁମାନେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ପଥର ଖୋଦେଇ, କିମ୍ବା ମାଇନିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅଧିକ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଉଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଫୁସଫୁସରେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଜମାଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲିକୋସିସ ନାମକ ଏକ ରୋଗ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଓକ୍ୟୁପେସନ ହାଜାର୍ଡ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ନିହାତି ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଯେ କଣ କଲେ ତମେ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିବ। ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ପଥର କଟାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଓଦା କରି କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଓଦା କରି ପଥର କାଟିଲେ ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଡ ଉଡିବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି କୋଭିଡ ସମୟରେ ପିପିଇ କିଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ କିଟ ବ୍ୟବହାର କରି ପଥର କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାକରେ ଗୁଣ୍ଡ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କିଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର କେତେ ରୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ହେବ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ କରାଯିବ। ଯାହାର ଆଗୁଆ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ରୋଗ ଆଉ ବଢିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଗ ବଢିଯାଇଥିବ ତେବେ ଅସୁବିଧା ହେବ’’।
ଏଥିପାଇଁ ପଥର ଖାଦାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବନି। ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତି । ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାର ଆଵଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହାର ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରୁ କେମିତି ସହାୟତା ପାଇବେ, ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବେ ସେସବୁ ଉପରେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ଗାଁ; ଆରପାରିରେ ରାମୁ, ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି Exclusive; 'ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବି'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର