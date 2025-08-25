ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
STINGLESS BEE FARMING IN BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି, ଡାଲି ମହୁମାଛି, ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛିର ନାମ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ... କିନ୍ତୁ କେବେ Stingless Bee(ଲାହୁଡ ବିହୀନ ମହୁମାଛି) ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛିର ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ନାମ ତ ଶୁଣିନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଡଙ୍କ ବି ନଥାଏ । ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଜାତି କାହାକୁ କାମୁଡି ପାରନ୍ତିନି । ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଅନ୍ୟ ମାହୁମାଛି ପରି ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରି ହୁଏ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଏହାର ମହୁ । ଦାମ୍ ଯେମିତି ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଜ୍ଞ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଜଣେ ମହୁମାଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଦ୍ଧତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀରେ Stingless ମହୁମାଛିର ଚାଷ-
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ବରର-ମୈତ୍ରୀ ବିହାରରେ । ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ହେବ । ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ବାଡିରେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ, କାଠର ଘର, ନଡିଆ ଖୋଳପା ଓ ବାଉଁଶ ଖୋଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାଛି ରଖି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ ଭିତରେ ଲାହୁଡ ବିହୀନ ମହୁମାଛି ରଖି ତାକୁ ଗଛରେ ଓହଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ।
ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି , "ଏହା ଏକ ଦେଶୀଆ ମହୁମାଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କଲେ ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ସୁବିଧାରେ କଲୋନୀରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ମହୁ , ଓଲେନ ଅମଳ କରିପାରିବେ ତାର କେମିତି ବିଧି ବ୍ଯବସ୍ଥା, କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଏସବୁର ମେଥଡ ଟା ଡେଭଲପ କରିଛୁ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏହି ମହୁମାଛି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିନଥିବାରୁ ନୂଆ ଭାବୁଛି । "
45 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ପାଳନ-
Stingless Honey Bee Farming ବିକାଶ କୁମାରଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ନିଜ ଘରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଏହି ପ୍ରଜାତି ମହୁମାଛି ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିକାଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଜୀବନର 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, କୀଟତତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶୈକ୍ଷିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ପରିବେଶଗତ ନୀତି ଏବଂ ମଧୂମକ୍ଷୀ ପାଳନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି, ମହୁର ଦାମ କେଜି 25 ହଜାର-
Stingless Honey Bee Farming in PVC Pipe ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ ତ ଦୂରର କଥା ଏହି ପ୍ରଜାତିକୁ ଅନେକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଠିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବେ, କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିବନି । ଏ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମହୁର ରହିଛି ଅନେକ ଚାହିଦା । ଏହାର ବଜାରରେ ଦର ବହୁ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହୁମାଛି ଚାଷ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହିମାଛି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସୁଦ୍ଧତା ହିସାବରେ ଏହି କେଜି ପିଛା 10ରୁ 25 ହଜାର ରହିଛି । ମହୁର 100ଗ୍ରାମକୁ 1500 ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ବସେଇଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଥର ଏଥିରୁ ମହୁ ବାହାରି ପାରିବ । ତେବେ ପ୍ରତି ଥର 500 ଗ୍ରାମ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ।
ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଏହାର ଦାମ କେଜି 25 ହଜାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି । କାହିଁକିନା ଏହାର ପଦ୍ଧତି ଜଣାନାହିଁ । "
କେଉଁଠି କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ ?
Beekeeping in Pipe ଜଣେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିପାରିବେ । ଯାହା ଘରକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବ । ଏହି ମହୁ ଚାଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯିବ । ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚାମ୍ବର ରହିବ, ଯାହା ଭଲ ମହୁ ଚାଷ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକାଶ । ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛିର ଚାଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରୁ ଅନ୍ୟ ବକ୍ସର ଦୂରତ୍ୱ ଅନ୍ୟୁନ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନର ଥିବା ବେଳେ ଏହି Stingless Bee ରେ କିନ୍ତୁ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବସାଇ ପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରିବେ ଚାଷୀ
"ଏହି ଚାଷ ଯିଏ କରିବ କ୍ଷତି ନାହିଁ ଲାଭ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ମହୁମାଛି ଉଡିକି ଯିବେନି । ଏହାକୁ ଥରେ ରଖିଲେ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । ଏହାକୁ ଡିଭିଜନ କରାଯାଏ, ମାଠିଆରେ, ଶଢେଇରେ, ବାଉଁଶ ଖୋଲ ଓ କାଛର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ସରେ ରଖିହେବ । ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବାକୁ ଏହି ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଏହି ମହୁମାଛି ମହୁ ଆଣିପାରିବ । କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବିର ମହୁ-
ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି'ର ମହୁରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ । କ୍ୟାନସର ପାଖରୁ ଡାଇବେଟିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୁରାସାଧ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା । ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ମହୁମାଛିର ମହୁର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଣ୍ଟିଇଫ୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଏହା ରୋକିବ । ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁଣ ହେଉଛି କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାର ଉପାଦନ ରହିଛି । ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବନି । କ୍ୟାନସରେ ସେଲ ଗ୍ରୋଥ କରାଇବନି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏହି ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ମହୁମାଛିର ମହୁକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରକ ସାଇଡ ଅଧିକ ରହିଛି ।"
'ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଏହି ମହୁ, ଚିନି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ'-
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମହୁ ଅଟେ । ଅଧିକ ମିଠା ଖାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ । "ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ସୁଗାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରି ହାଲୁଲଲୋଜ । ଏହା ମିଠା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସୁଗାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଜେନ ପ୍ରପୋର୍ଟି ରହିଛି । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରପୋର୍ଟି । ନିରୋଲୋଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, ସନବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ । ଆଣ୍ଟି ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଯାହା ଇନଫେକ୍ସନରେ କାମ କରିବ । ଯଦି ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିଠା ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ । ଯଦି କୌଣସି ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନି ବହୁତ ଖରାପ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ମହୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏହା ଛଡା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କମ ସୁଗାର ବାହାରେ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡିବ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଉପକାରୀ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ । " କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ Stingless ମହୁମାଛି ପାଳନ ହୁଏ ?
ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି Stingless ମହୁମାଛି ହିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ଗ, କେରଳ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଆସାମ ଓ ଗୁଜରାଟ ଭଲି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଓଡି଼ଶାରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦାମ ଓ ଚାହିଦା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ସେମାନେ ଏସବୁର ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ।
କେଉଁଠି ହୁଏ ବିକ୍ରି ଓ ଗ୍ରାହକ କେଉଁମାନେ ?
ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ଆମେରିକାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ।
ଚାଷୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ମାସ ଧରି ଲାହୁଡ଼ ବିହୀନ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଲି । ଏହା ଆଣ୍ଟି ଏଜିଙ୍ଗ କାମ କରେ । ବହୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ । ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ।
ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ସସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି, " ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି ଚାଷ ମୁଁ କରେ । ଏବେ ଲାହୁଡ଼ ନଥିବା ମହୁମାଛି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିହେଉଛି । ଛାତ ଉପରେ ବା ବାଲକୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ?
ପିପିଲିର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି , "ମୁଁ ଏହି ମହୁଚାଷ କରେ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ବରର ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମହୁମାଛୀର ମହୁ ଆଣି ସେବନ କରିବା ପରଠାରୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହାର ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ।
