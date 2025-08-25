ETV Bharat / state

କେମିତି ହୁଏ Stingless Bee ଚାଷ ? ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ମହୁ, ଦାମ୍‌ ଆକାଶ ଛୁଆଁ - STINGLESS BEE FARMING

ରାଜଧାନୀରେ ହେଉଛି ଲାହୁଡ ବିହୀନ ମହୁମାଛି ଚାଷ । ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଏହାର ଚାହିଦା ।

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

STINGLESS BEE FARMING IN BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି, ଡାଲି ମହୁମାଛି, ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛିର ନାମ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ... କିନ୍ତୁ କେବେ Stingless Bee(ଲାହୁଡ ବିହୀନ ମହୁମାଛି) ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛିର ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ନାମ ତ ଶୁଣିନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍‌ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଡଙ୍କ ବି ନଥାଏ । ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଜାତି କାହାକୁ କାମୁଡି ପାରନ୍ତିନି । ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଅନ୍ୟ ମାହୁମାଛି ପରି ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରି ହୁଏ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଏହାର ମହୁ । ଦାମ୍‌ ଯେମିତି ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଜ୍ଞ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଜଣେ ମହୁମାଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଦ୍ଧତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।

Stingless bee farming Odisha medicinal honey by Dr Bikash Kumar Patra (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଜଧାନୀରେ Stingless ମହୁମାଛିର ଚାଷ-

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ବରର-ମୈତ୍ରୀ ବିହାରରେ । ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ହେବ । ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ବାଡିରେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ, କାଠର ଘର, ନଡିଆ ଖୋଳପା ଓ ବାଉଁଶ ଖୋଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାଛି ରଖି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ ଭିତରେ ଲାହୁଡ ବିହୀନ ମହୁମାଛି ରଖି ତାକୁ ଗଛରେ ଓହଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ।

ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି , "ଏହା ଏକ ଦେଶୀଆ ମହୁମାଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କଲେ ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ସୁବିଧାରେ କଲୋନୀରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ମହୁ , ଓଲେନ ଅମଳ କରିପାରିବେ ତାର କେମିତି ବିଧି ବ୍ଯବସ୍ଥା, କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଏସବୁର ମେଥଡ ଟା ଡେଭଲପ କରିଛୁ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏହି ମହୁମାଛି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିନଥିବାରୁ ନୂଆ ଭାବୁଛି । "

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଉପଯୋଗୀ ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ମହୁ ?
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଉପଯୋଗୀ ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ମହୁ ? (ETV BHARAT GFX)

45 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ପାଳନ-

Stingless Honey Bee Farming ବିକାଶ କୁମାରଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ନିଜ ଘରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଏହି ପ୍ରଜାତି ମହୁମାଛି ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିକାଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଜୀବନର 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, କୀଟତତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶୈକ୍ଷିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ପରିବେଶଗତ ନୀତି ଏବଂ ମଧୂମକ୍ଷୀ ପାଳନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି, ମହୁର ଦାମ କେଜି 25 ହଜାର-

Stingless Honey Bee Farming in PVC Pipe ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ ତ ଦୂରର କଥା ଏହି ପ୍ରଜାତିକୁ ଅନେକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଠିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବେ, କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିବନି । ଏ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମହୁର ରହିଛି ଅନେକ ଚାହିଦା । ଏହାର ବଜାରରେ ଦର ବହୁ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହୁମାଛି ଚାଷ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହିମାଛି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସୁଦ୍ଧତା ହିସାବରେ ଏହି କେଜି ପିଛା 10ରୁ 25 ହଜାର ରହିଛି । ମହୁର 100ଗ୍ରାମକୁ 1500 ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ବସେଇଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଥର ଏଥିରୁ ମହୁ ବାହାରି ପାରିବ । ତେବେ ପ୍ରତି ଥର 500 ଗ୍ରାମ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)

ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଏହାର ଦାମ କେଜି 25 ହଜାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି । କାହିଁକିନା ଏହାର ପଦ୍ଧତି ଜଣାନାହିଁ । "

କେଉଁଠି କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ ?

Beekeeping in Pipe ଜଣେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିପାରିବେ । ଯାହା ଘରକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବ । ଏହି ମହୁ ଚାଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯିବ । ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚାମ୍ବର ରହିବ, ଯାହା ଭଲ ମହୁ ଚାଷ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକାଶ । ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛିର ଚାଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରୁ ଅନ୍ୟ ବକ୍ସର ଦୂରତ୍ୱ ଅନ୍ୟୁନ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନର ଥିବା ବେଳେ ଏହି Stingless Bee ରେ କିନ୍ତୁ 10 ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବସାଇ ପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରିବେ ଚାଷୀ

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)

"ଏହି ଚାଷ ଯିଏ କରିବ କ୍ଷତି ନାହିଁ ଲାଭ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ମହୁମାଛି ଉଡିକି ଯିବେନି । ଏହାକୁ ଥରେ ରଖିଲେ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । ଏହାକୁ ଡିଭିଜନ କରାଯାଏ, ମାଠିଆରେ, ଶଢେଇରେ, ବାଉଁଶ ଖୋଲ ଓ କାଛର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ସରେ ରଖିହେବ । ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବାକୁ ଏହି ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଏହି ମହୁମାଛି ମହୁ ଆଣିପାରିବ । କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ର ।

ମହୁମାଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ମହୁମାଛି ଚାଷ
ମହୁମାଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ମହୁମାଛି ଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବିର ମହୁ-

ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି'ର ମହୁରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ । କ୍ୟାନସର ପାଖରୁ ଡାଇବେଟିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୁରାସାଧ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା । ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ମହୁମାଛିର ମହୁର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଣ୍ଟିଇଫ୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଏହା ରୋକିବ । ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁଣ ହେଉଛି କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାର ଉପାଦନ ରହିଛି । ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବନି । କ୍ୟାନସରେ ସେଲ ଗ୍ରୋଥ କରାଇବନି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏହି ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ମହୁମାଛିର ମହୁକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରକ ସାଇଡ ଅଧିକ ରହିଛି ।"

ି କାଠର ଘର, ନଡିଆ ଖୋଳପା ଓ ବାଉଁଶ ଖୋଲରେ ଲାହୁଡ ବୀହିନ ମହୁଚାଷ
ି କାଠର ଘର, ନଡିଆ ଖୋଳପା ଓ ବାଉଁଶ ଖୋଲରେ ଲାହୁଡ ବୀହିନ ମହୁଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)

'ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଏହି ମହୁ, ଚିନି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ'-

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମହୁ ଅଟେ । ଅଧିକ ମିଠା ଖାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ । "ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ସୁଗାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରି ହାଲୁଲଲୋଜ । ଏହା ମିଠା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସୁଗାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଜେନ ପ୍ରପୋର୍ଟି ରହିଛି । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରପୋର୍ଟି । ନିରୋଲୋଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, ସନବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ । ଆଣ୍ଟି ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଯାହା ଇନଫେକ୍ସନରେ କାମ କରିବ । ଯଦି ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିଠା ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ । ଯଦି କୌଣସି ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନି ବହୁତ ଖରାପ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ମହୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏହା ଛଡା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କମ ସୁଗାର ବାହାରେ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡିବ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଉପକାରୀ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ । " କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ବାଡିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ବାଡିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ Stingless ମହୁମାଛି ପାଳନ ହୁଏ ?

ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି Stingless ମହୁମାଛି ହିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ଗ, କେରଳ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଆସାମ ଓ ଗୁଜରାଟ ଭଲି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଓଡି଼ଶାରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦାମ ଓ ଚାହିଦା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ସେମାନେ ଏସବୁର ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ।

STINGLESS BEE FARMING
STINGLESS BEE FARMING (ETV BHARAT ODISHA)

କେଉଁଠି ହୁଏ ବିକ୍ରି ଓ ଗ୍ରାହକ କେଉଁମାନେ ?

ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ଆମେରିକାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ।

ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ କେମିତି କରିବେ ?
ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବି ଚାଷ କେମିତି କରିବେ ? (ETV BHARAT GFX)

ଚାଷୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ମାସ ଧରି ଲାହୁଡ଼ ବିହୀନ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଲି । ଏହା ଆଣ୍ଟି ଏଜିଙ୍ଗ କାମ କରେ । ବହୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ । ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ।

STINGLESS BEE
STINGLESS BEE (ETV BHARAT ODISHA)

ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ସସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି, " ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି ଚାଷ ମୁଁ କରେ । ଏବେ ଲାହୁଡ଼ ନଥିବା ମହୁମାଛି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କମ୍‌ ସ୍ଥାନରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିହେଉଛି । ଛାତ ଉପରେ ବା ବାଲକୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ।"

ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବିର ମହୁକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଷ୍ଟିଙ୍ଗଲେସ ବିର ମହୁକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ETV BHARAT GFX)

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ?

ପିପିଲିର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି , "ମୁଁ ଏହି ମହୁଚାଷ କରେ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ବରର ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମହୁମାଛୀର ମହୁ ଆଣି ସେବନ କରିବା ପରଠାରୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହାର ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ।

କାଠବକ୍ସରେ ମହୁମାଛିଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ
କାଠବକ୍ସରେ ମହୁମାଛିଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ (ETV BHARAT ODISHA)

