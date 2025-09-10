ETV Bharat / state

ବଦନାମ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ: ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ 'ଭିଜନ-୨୦୩୬'

ମହିଳା ଅପରାଧ ଓ ହିଂସା ନେଇ ଖରାପ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟର ଛବିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ । ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କଠୋର ହେବ ପୋଲିସ ।

state level conference of odisha police on women safety
state level conference of odisha police on women safety (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2025 at 2:54 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଗୋପାଳପୁର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ହେଉ ବା ବଳଙ୍ଗା ପୋଡ଼ି ଘଟଣା । ବାଲେଶ୍ବର ଏଫ ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା । ମହିଳା ଅପରାଧ ଓ ହିଂସା ନେଇ ଖରାପ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟର ଛବିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ । ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କଠୋର ହେବ ପୋଲିସ । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ପରେ ଅପରାଧ ଦମନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭିଜନ-୨୦୩୬ ।

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଭବନରେ ସିନିୟର୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମହିଳା ହିଂସା ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧି ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

state level conference of odisha police on women safety (Etv Bharat)

ବୈଠକରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଡିଜି ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁକା ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ମହିଳା ଅପରାଧ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅପରାଧି ଓ ଅପରାଧ ଦମନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଫିସମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଥିଲେ । ମହିଳା ଅପରାଧ ତଥା ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସେ ଦିଗରେ ସେଠାକାର ପୋଲିସର କୌଶଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।

state level conference of odisha police on women safety (Etv Bharat)

ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ- ଡିଜିପି

ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖିୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬"ର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ସେ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଆଗକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ନେଇ ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖିୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି-

state level conference of odisha police on women safety (Etv Bharat)
-ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରଧିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ତ୍ବରିତ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ କରିବୁ-ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବୁ

-ତଦନ୍ତକାରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ କିପରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର‌ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଫୋକସ କରିବୁ
-ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନୁଆ ସରଞ୍ଜାମ ଯଥା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କିଟ୍, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାରି ଚକିଆ ଓ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇଦେବୁ
-ନୂଆ ଆଇନରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବୁ
-ରେଟ ଅଫ କନଭିକ୍ସନ କମ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ବଢାଇବୁ
-ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବୁ । କାରଣ ସିସିଟିଭି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧ କମ୍ ହେଉଛି
-ପର୍ଯଟନସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବୁ

state level conference of odisha police on women safety (Etv Bhart)
ଏନେଇ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ । ଏ ନେଇ ୫୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କମ୍ ସମୟରେ ଅପରାଧିକୁ ଧରିହେବ । ଇନଫେଷ୍ଟିଗେସନକୁ କ୍ଲୋଜ କରି ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦିଗରେ ଫୋର୍ସ କରାଯାଇଛି

କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ୩,୦୦୦ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାକୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଦିଆଯାଇଛି । ନୂଆ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଫିସର, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଦିନ ମହିଳା ବା ଝିଅପିଲା ନିଜେ କହିବେ ନିଜେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଓ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୋଲି ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କ୍ୟାମ୍ପେନ
ସେହିପରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ପୋଲିସ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପି ବଡ଼ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିବ ପୋଲିସ୍ । ଯାହାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ୨୦ଟି ସାଇବର ଥାନା ରାଜ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ କେତକ ସ୍ଥାନରେ ସାଇବର ଥାନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଳଛ୍ । ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପାଇଁ ସରକାର ରାଜି ହେବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି।

କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଏନେଇ ଏକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଡ୍ରୋନ ଜରିଆରେ ପାଟ୍ରୋଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଅନେକ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ବଢାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁଜା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ପାର୍ବଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜରିଆରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ନିଶା ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହ ୱାରେଣ୍ଟୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡ୍ରାଇଭ ଓ ଦାଗୀ ତଥା ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ କରୁଛି । ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଭଳି ପିସିଆରରେ କ୍ୟାମେରା ରଖି ମନିଟରିଂ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।

ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହାର 9.1% ରହିଛି ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଦନ୍ତରେ ଗତିଶୀଳତା, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ, ଶୂନ୍ୟ FIR, e-FIR ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।

କମ୍ ଦିନରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ସମ୍ମାନିତ
ରାଜ୍ୟରେ କମ ଦିନରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ୧୩ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୁଇଟି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାମଲା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ସୁପରଭାଇଜର ଅଫିସର ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଥିଲେ ।

ମହିଳା ଅପରାଧ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର
୨୦୨୪ରେ ୩୦,୭୭୯ଟି ମହିଳା ଅପରାଧ ଜନିତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ ରେ ୩୦,୦୭୮ଟି କେସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ୫୩୭ଟି ଥାନାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା "ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ"ର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ତଥା ନିଖୋଜ ଥିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଠାବକରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ "Crime Against Women & Children Wing (CAW & CW)" ପକ୍ଷରୁ ୩୭ଟି Anti-Human Trafficking Unit ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥାନାରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଥାନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।

୧୩ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମାତ୍ର 55 ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମାତ୍ର ୬୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଂଗଲା ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମାତ୍ର 104 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 25 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

