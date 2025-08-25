ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ; ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର - ODISHA PCC TO BE STRENGTHENED

ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଫେଲିୟୋର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ବଦ୍ଧ ପରିକର।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 8:51 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଫେଲିୟୋର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ବଦ୍ଧ ପରିକର।

ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଏକାଠି ହେବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ହୋଇଥିଲା ମାନସ ମନ୍ଥନ। ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ ନେଇ ଦକର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦଳର ସବୁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଆଲୋଚନା କରି ଦଳକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଜନାଦୃତ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ବର୍ଷେ ତଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବର୍ଷର ମିଳିତ ସରକାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଖାସକରି ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭରସା କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବୈଠକ ଗୁଡିକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଘର ସଜଡ଼ା ବୈଠକ। ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ 35ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଭକ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା କୁ ଫେରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଭାବମୂର୍ତି କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କକଷା। ଏହାକୁ କିଭଳି ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରଭାରୀ କଂଗ୍ରେସର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

"ମୁଖ୍ୟତଃ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ର ବିଫଳତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ଉପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ବଦ୍ଧ ପରିକର", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି।


ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯଦି ଆକୃଷ୍ଠ କରିପାରିବ ଦଳ ତାହେଲେ ଦଳ ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ରଖାଯାଇ ପାରିବ, କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ଆଦର କିଭଳି ଫେରିପାଇବ, କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ଯାହା ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସିନ ଦୁଇଟି ସରକାର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଛବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯିବ।

"ରାଜ୍ୟରେ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା, ତେଣୁ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ଏବଂ ବିଜେପି ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କିଭଳି ଫେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା, ବେରୋଜଗାରୀ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତି ରଖିପାରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି", ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ।
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ କିଛି ସମବିଚାରଧାରା ନେତାଙ୍କୁ ଦକରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରେ କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବର୍ଷେ ତଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବର୍ଷର ମିଳିତ ସରକାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଖାସକରି ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭରସା କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବୈଠକ ଗୁଡିକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଘର ସଜଡ଼ା ବୈଠକ। ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ 35ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଭକ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

