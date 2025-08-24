ETV Bharat / state

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଷ୍ଟାର ଏୟାର

ଏହି ବିମାନ ଉଡିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ୮ଟି ବିମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଷ୍ଟାର ଏୟାର
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଷ୍ଟାର ଏୟାର (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 4:11 PM IST

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହୋଇ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଯିବ ଷ୍ଟାର୍ ଏୟାରର ବିମାନ। ମାର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗଳୁରୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଷ୍ଟାର ଏୟାର
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଷ୍ଟାର ଏୟାର (ETV BHARAT ODISHA)

ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ତିୱାରୀ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ୪୯ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଁଚିଥିବା ବେଳେ ୫୯ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଖାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରୁ ଉଡ଼ି ଏହି ବିମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୬ଟା୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ୬ଟା୪୦ରେ ଉଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୁଣି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୮ଟା ୫୫ରେ ପହଁଚି ରାତି ୯ଟା୨୫ରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ବିମାନ ଉଡିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ୮ଟି ବିମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।

ଏହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ହେବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟର ଦ୍ବିତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ମାନବନ୍ଦର। ଏଠାରୁ ପ୍ରତି ଦିନ ହାରାହାରି ହଜାରେରୁ 15 ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଯିବାଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ରାୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଲକାତା, ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏଥର ଷ୍ଟାର ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ କୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।

