ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଲାଗିବନି ଟିକଟ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଟିକଟ୍ କାଟିବାକୁ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଇ-ଓପିଡି ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ। ଏପରିକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଟିକଟ ନପାଇ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଛିଡା ହେଲା ପରେ ଟିକଟ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହୁଁ। କାଉଣ୍ଟରରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନଲାଇନ୍ ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ସୁଭିଧା ମିଳିବ, କାରଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତେବେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଦିର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଇନ୍ ରେ ଛିଡା ହେବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଦୁଇରୁ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହେଲା ପରେ ଟିକଟ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ଅନଲାଇନରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ।
ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗାହାଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଶିଘ୍ର ଟିକଟ ମିଳିଯାଇଛି, ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେତେବେଳେ ଟିକଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆଶାକରିଥିଲୁ ଯେ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତେବେ ୫ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକଟ ମିଳିଗଲା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକଟ୍ କରିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇନାହୁଁ। ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସରକାର ସେନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକଟ:-
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦେଶକ ରୂପାଭାନୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓପିଡି ଟିକେଟ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ରେ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ତେଣୁ ଲୋକଟିଏ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ଅଫଲାଇନ୍ ରେ ଟିକଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକଟ ମଧ୍ୟ ୫-୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିହେଉଛି।" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକଟ୍ କରାଯାଉଛି। ୯୦ରୁ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକଟ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ରେ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନରେ ରହିଛି, ଯଥା- ମେଡିସିନ, ଚକ୍ଷୁ, ଇଏନଟି, ଅସ୍ଥିସଲ୍ୟ ଆଦି ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ଓ ସ୍ପେସାଲିଟି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦି ଅଫଲାଇନ୍ ରେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ କମାଯାଇପାରିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ ମିଶ୍ର।
ଅନଲାଇନ୍ ଟିକଟ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଭାଗର ଚାହିଦା:-
ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ମୋଟ୍ ଓପିଡି ଟିକଟ ସଂଖ୍ୟା ୩,୫୬,୦୬,୧୫୯ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟିକଟ କରିଛନ୍ତି ୮୨,୯୭,୨୫୭ ଓ ଏଡିଏମ୍ ରେ ୧୭,୮୨,୩୩୩। ସେହିପରି ଭାବେ ଆଇଏନଭିରେ ୪,୭୧,୮୫୭ ଟିକେଟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି।
କିଭଳି କରିବେ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ:-
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଳାଟଫର୍ମ ରହିଛି 'ଇ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ' ନାମକ ପେଜ୍ ରେ।
- ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅପସନ୍ ଆସିବ
- ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଏକ ପେଜ ଖୋଲିବ
- ଏହି ପେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ତାହାର ନାମ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ତାରିଖ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଦେଖାଇବେ ଓ ତାହା ସହିତ ଓପିଡି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ, ବୟସ, ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ/ ପତ୍ନୀ ଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଠିକଣା ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ
- ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ଓପିଡି ଟିକେଟକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ଏକ ସ୍କାନରରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଟିକଟ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ
- ଲ୍ୟାବ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ
କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ:-
ରାଜ୍ୟରେ PREMIER 4, MCH 13, DHH 25, CHC 333, UCHC 53, PHC 1237, UPHC 108, SC/HWC 6688, Others 55 ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛି ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
- କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ
- ବଲାଙ୍ଗିରର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ
- ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ
- ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଦେଓଗଡ଼, ଗଜପତି ଗଂଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋରଧା କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକର ଶିଶୁଭବନ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକର ଏସସିବି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ର ବୁର୍ଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦି ରହିଛି
