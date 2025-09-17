ଡିଜେରେ କଟକଣା ! ଡିଜେ ଗାଡି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲେ ସରକାର, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାରି ହେଲା ସର୍କୁଲାର
ଡିଜେକୁ ନେଇ ନିୟମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି । ନିୟମ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ MVI ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : September 17, 2025 at 10:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜେକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ । ଡିଜେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନହେଲେ ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଶି । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଡିଜେକୁ ନେଇ ନିୟମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି । ନିୟମ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ MVI ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ ସହ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ । କିଛି ଏମିତି କହି ଚେତେଇଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା । ସେପଟେ ପଞ୍ଜିକରଣ ସହ ଫିଟନେସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବାର ନିୟମ କରାଯାଇଛି ।
ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ(STA)ର କଟକଣା-
ମୂଳଢାଞ୍ଚାକୁ ବେଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି ଏସଟିଏ । ଗାଡ଼ିର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ୍ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଫିଟନେସ୍ ରଦ୍ଦ ହେବ । ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ବି ଚେତାବନୀ । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଯାନକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ । ଏଥିସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା STA । ସମସ୍ତ RTOଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା STA । ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଜବତ ସହ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
"ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନିଏ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଡିଜେ ଓ ଡିଜେ ଗାଡିକୁ ନେଇ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ଏଭଳି କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଡିଜେ ଗାଡି ମୋଡିଫିକେସନ, ଉଚ୍ଚ ସାଉଣ୍ଡ, ଅଧିକ ଲାଇଟ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାକୁ ନେଇ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ନିୟମ ଭିତରେ ରହି ନର୍ମାଲରେ ଚାଲୁ," ବୋଲି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ତେବେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ । ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜାରି ହେଲା ସର୍କୁଲାର । ମନଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ିର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳାଇ ପାରିବେନି ଡିଜେ ମାଲିକ । ବାତିଲ ହେବ ଆରସି, ଫିଟ୍ନେସ୍ l ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଡିଜେ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯାନର ଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ବା ମୂଳଢାଞ୍ଚାରେ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାନର ଉଚ୍ଚତା, ଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାନରେ ଲଗାଉଥିବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରର ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଏବଂ ଚିକମିକ୍ କରୁଥିବା ବେଆଇନ ଆଲୋକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଏଣିକି କଠୋର ଆଭିମୂଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ସର୍କୁଲାର ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୋଟରଯାନ ଆଇନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ତାକୁ ଡିଜେ ଯାନ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଚିକମିକ୍ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ବେଆଇନ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଓ ଭାରସମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଭଳି ଅଘଟଣର ତଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି । ଏହି ତଥାକଥିତ ଡିଜେ ଭ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆଇନରେ ଥିବା ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର