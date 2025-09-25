ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ପୀଠ, ବର୍ଷକରେ ୯ ଦିନ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡମା
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅନନ୍ୟ ପୀଠ 'ଦଣ୍ଡମା' । ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପୂଜିତ । କେବଳ ନବରାତ୍ରରେ ମିଳେ ଦର୍ଶନ ।
ଗଜପତି: ଚାଲିଛି ହୋଇଯାଇଛି ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା । ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା ଚାଲୁରହିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର 'ଦଣ୍ଡମା' ପୀଠ । ଏହି ପୀଠଟି ବର୍ଷକରେ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ନବରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବେଶ୍ ଜମିଥାଏ । ଶକ୍ତିଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ।
ବର୍ଷସାରା ବନ୍ଦ ରହେ, 9 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲେ:
ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ଶକ୍ତିପୀଠ ସମେତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ସାରା ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ । ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲଳିତା ପୋଲାଇ କହିଛନ୍ତି, "ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଦଣ୍ଡମା' ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହି ପୀଠ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାୟ ୯ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଦଶହରାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ନଡିଆକୁ ରଖି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ । ତେବେ ଏହି ୯ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।"
ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ମା':
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟୁନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନସ୍କାମନା ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ପୂଜା କରିଥାଉ । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସାଜସଜା କରିବା ସହ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାର୍ବଣ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।"
ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ:
ଗରୁଡ଼ ଚୌଧରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମା'ଙ୍କ ଅଦ୍ଭୂତ ମହିମା ରହିଛି । ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡ଼ିଆ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ତାହା ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଶେଷ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ।"
ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମା' ଦଣ୍ଡମା:
ଏହି ପୀଠକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭିନ୍ନମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି । ଜଣେ ପୂଜକ ରାମାରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୀଠ ନୁହେଁ । ଦଣ୍ଡାମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି । ମହାରାଜାଙ୍କ 8ଟି ଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ କଦମ୍ବଖଣ୍ଡା ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ମା’ ବଳି ପିପାଶୁ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ଚଉଷଠି ଯୋଗୀନୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡମା'ଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ୯ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ସଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ । କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା ହେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆଳତୀ ହୁଏ । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ।
ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ମା' ଦଣ୍ଡମାଙ୍କ ପୀଠର ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ । ତେଣୁ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।
