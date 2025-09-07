ETV Bharat / state

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଯୋଗୁ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୁଣିଥରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

Published : September 7, 2025 at 3:56 PM IST

କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଯୋଗୁ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । 27 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏହା 11 ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2 ଟାରୁ ସାଢେ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଓଟିଇଟିର ପେପର୍-୧ ଓ ପେପର୍-୨ର ହାତଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ଘୂରି ବୁଲିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏଥର କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ (Etv Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଚାଳନା ଟେକନିକରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା:-

ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ସିବିଏସଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଟେକନିକ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚଳନା ସଂସ୍ଥାର ଟେକନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଟେକନିକ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଡିଜି ଲକର, ବକ୍ସ, ଟ୍ରଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଓ ଡିଇଓଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କେଉଁଠାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା:-

ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଥରର ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡ୍‌ମିଟ୍‌ କାର୍ଡ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ www.bseodisha.ac.in ରେ ଉପଲବ୍‌ଧ ହେବ. ୧୯୩ ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆଡ଼ମିଟ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ୨୭ ଯାଏ ଆଡ଼ମିଟ କାର୍ଡ ନେଇ ପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କଥା ଜାଣି ନ ପରିବାରୁ ଓଟିଇଟିରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା।

ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର:-

ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ନଜର ରହିଛି। ୨୭ ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯାହା ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ରହିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ । ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡା ଯାଇଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ।

ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍:-

ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖ ରବିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ କରାଯିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ଆଶାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ନହେଉ । କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ 7

ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଓଟିଇଟିର ପେପର୍-୧ ଓ ପେପର୍-୨ର ହାତଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ଘୂରି ବୁଲିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ପେପର୍‌ର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀର ହାତଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ୍‌ରୁ ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ଏବେ ଘୂରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା । ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତି ଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଇନ୍‌ ସର୍ଭିସ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ସ୍ପେସାଲ୍ ଓଟିଇଟି) ଲାଗି ୭୫ ହଜାର ୪୦୩ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯୩ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ୱର

