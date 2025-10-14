ଓଡ଼ିଶା ଛାଡିଲା ମୌସୁମୀ, ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ
ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ମୌସୁମୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସଅଳ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାଭାବିକ ସମୟରେ ଫେରିଛି । ଗତକାଲିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମୌସୁମୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ମୌସୁମୀ:
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଛି । ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବାର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Maharashtra and northeast States during next 2-3 days.#southwestmonsoon— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 13, 2025
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ମୌସୁମୀ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରକିୟା ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦାୟ ନେବ । କରୱାର, କାଲବୁର୍ଗି, ନିଜାମବାଦ, କାଙ୍କେର, କେନ୍ଦୁଝର, ସାଗର ଦ୍ବୀପ, ଗୌହାଟୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା:
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warnings over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 13, 2025
Day-1 : Heavy Rainfall, Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning.
Day-2 & Day-3: Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning.
Day-4 to Day-7 : No Warning.#thunderstorm #Odisha #heavyrain pic.twitter.com/ctxZaRP1x8
ଆଜି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡଘଡି ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
15 ଅକ୍ଟୋବର ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
16 ଅକ୍ଟୋବର ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
